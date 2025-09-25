¿Quién era el empresario que murió calcinado en el accidente de Manta?

Dos hombres fallecieron la tarde de este jueves 25 de septiembre de 2025 en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Spondylus, sector barrio San Carlos de Manta, cuando un automóvil y una motocicleta chocaron de frente, provocando un incendio que consumió ambos vehículos. Las víctimas fueron el empresario Luigi Benincasa y el guardia de seguridad Luis Estrada.

El accidente y las primeras imágenes

El siniestro se registró al mediodía frente a la Plaza Badaracco, en el sector San Carlos. El vehículo de placas GSI-7103, conducido por Benincasa, perdió el control e invadió el carril contrario, impactando de frente contra la motocicleta de Estrada.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto de la colisión. Ambos vehículos recorrieron unos 50 metros tras el impacto antes de incendiarse. Testigos narraron que Benincasa intentó salir de su carro, pero quedó atrapado y murió dentro del vehículo en llamas.

El Cuerpo de Bomberos de Manta, liderado por Julio Roca, acudió a sofocar el incendio y evitar que el fuego se expandiera hacia el entorno. Uno de los cuerpos fue encontrado en el interior del automóvil y el otro debajo del mismo, en plena vía.

¿Quién era Luigi Benincasa?

Luigi Andrés Benincasa Jalil nació en Guayaquil y se radicó en Manta hace varios años. A sus 30 años había construido una carrera como empresario, con actividades ligadas al comercio y al mundo del brokeraje.

Además de su faceta empresarial, Benincasa era músico y cantautor, y se encontraba próximo a obtener el título de abogado. Su versatilidad lo mantenía activo en distintos espacios, desde los negocios hasta la cultura.

Su muerte ha causado conmoción entre conocidos y colaboradores, quienes lo recuerdan como un joven con proyectos en marcha y múltiples emprendimientos en desarrollo.

Luis Estrada, trabajador de seguridad

La segunda víctima identificada como Luis Antonio Estrada Contreras, de 37 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en Manta. Estrada se trasladaba en su motocicleta cuando fue impactado por el automóvil.

Familiares llegaron al lugar pocos minutos después del siniestro y protagonizaron escenas de dolor, mientras los peritos de tránsito levantaban los restos calcinados.

Investigaciones en curso del accidente de tránsito

La Policía Nacional informó que investiga las causas exactas del accidente. Una de las hipótesis apunta a que el conductor del auto realizó una maniobra indebida al intentar cambiar de dirección.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Manta para cumplir con los trámites legales correspondientes. Autoridades recordaron que en las últimas siete semanas han muerto ocho motociclistas en diferentes accidentes en Manta, lo que evidencia la urgencia de reforzar la seguridad vial. (30)