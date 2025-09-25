Accidente vial en la Ruta Spondylus, en Manta: choque entre auto y moto deja dos fallecidos

Dos personas murieron calcinadas este jueves 25 de septiembre de 2025 en un violento accidente de tránsito registrado al mediodía en la Ruta Spondylus, frente al barrio San Carlos de Manta, según confirmaron autoridades locales. El siniestro involucró a un automóvil que embistió a un motociclista y terminó con ambos vehículos en llamas.

Detalles del accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones y un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales, el conductor del automóvil perdió el control del vehículo, embistiendo a una motocicleta que circulaba en sentido contrario. El fuerte impacto provocó que ambos vehículos se desplazaran alrededor de 50 metros, momento en el que comenzaron a incendiarse.

Ambas personas fallecieron en el lugar del accidente, y sus cuerpos quedaron calcinados. Testigos alertaron inmediatamente a los equipos de emergencia, pero las llamas ya habían consumido gran parte de la estructura de los vehículos y era imposible rescatar con vida a los ocupantes.

Víctimas y trabajo de rescate

Julio Roca, jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, informó que uno de los cuerpos fue hallado dentro del vehículo particular y el otro en la vía, debajo del carro, presuntamente el motociclista.

“Al parecer el conductor del carro intentó circunvalar y esto hizo que pierda el control del vehículo”, explicó Roca en declaraciones recogidas por medios locales.

Los bomberos llegaron pocos minutos después del siniestro y trabajaron para controlar las llamas que consumían el automóvil, logrando extinguir el fuego y evitar su propagación.

Identificación preliminar y causas en investigación

Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Estrada Contreras, quien conducía la motocicleta en el momento del impacto. La identidad del conductor del vehículo particular aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Las primeras hipótesis apuntan a una maniobra indebida del conductor del automóvil al intentar cambiar de dirección sin tomar las debidas precauciones.

Repetar límites para evitar accidentes

Tras este nuevo accidente fatal, las autoridades han reiterado el llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad, las normas de tránsito y eviten maniobras riesgosas en vías de alta circulación.

Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al Centro Forense de Manta para su identificación oficial y autopsia. Los familiares del motociclista llegaron al lugar minutos después del accidente y protagonizaron escenas de profundo dolor.