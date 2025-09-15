Policía Nacional neutralizó a alias ‘el Pulpo’ en operativo en Esmeraldas

La Policía neutralizó el 15 de septiembre a alias el Pulpo, presunto integrante de Los Tiguerones. Ocurrió durante un operativo en Esmeraldas, tras un enfrentamiento armado.

Operativo en zona de riesgo

El operativo se llevó a cabo en el sector sur de Esmeraldas. Este es considerado de alta conflictividad por la presencia del Grupo de Delincuencia Organizada Transnacional (GDOT) “Los Tiguerones”.

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban controles preventivos cuando detectaron a un individuo con actitud sospechosa. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto intentó evadirlos y extrajo un objeto similar a un arma de fuego.

Ante la amenaza inminente, los policías hicieron uso legítimo de la fuerza, logrando neutralizar a alias el Pulpo, identificado como Joshua B., de 27 años.

Indicios y hallazgos en el lugar

En la escena se levantaron evidencias que confirmaron el riesgo del enfrentamiento. Entre los indicios se encontraron un revólver y dos cartuchos. Estos elementos quedaron ingresados como prueba al sistema de cadena de custodia.

La Policía señaló que este resultado forma parte de las operaciones sostenidas contra el crimen organizado, las cuales se han intensificado en Esmeraldas debido a la creciente violencia.



Contexto criminal en Esmeraldas

Esmeraldas se mantiene como una de las provincias con mayores índices de violencia en el país. Organizaciones como Los Tiguerones y Los Choneros mantienen disputas por el control de rutas del narcotráfico y la extorsión, lo que ha derivado en enfrentamientos armados.

La presencia de figuras como alias el Pulpo reflejaba la influencia del GDOT en barrios vulnerables, donde los jóvenes son reclutados con facilidad.

Reacciones ciudadanas y antecedentes

De acuerdo con información oficial, Joshua B., conocido como alias el Pulpo, estaría vinculado a hechos de extorsión y ataques armados ocurridos en Esmeraldas durante el último año. La Fiscalía abrió una investigación previa para determinar el grado de responsabilidad del sujeto en delitos cometidos por Los Tiguerones y fortalecer procesos judiciales contra la estructura criminal.

Seguridad y respuesta institucional

La Policía Nacional indicó que estos operativos forman parte de la estrategia integral de seguridad que busca recuperar el control territorial en provincias golpeadas por el crimen organizado. En 2024, el gobierno declaró a las bandas criminales como grupos terroristas, lo que permitió fortalecer las operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas. La neutralización de alias el Pulpo se enmarca en ese plan y refuerza el mensaje de que el Estado mantiene acciones sostenidas contra el GDOT en la frontera norte (31).