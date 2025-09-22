COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Policía de Manta desarticula cuatro bandas de robo y secuestro en una semana

La Policía de Manta desarticuló cuatro bandas criminales en dos semanas, deteniendo a ocho sospechosos por robos y secuestros a taxistas y camioneros.
Redacción

Redacción ED.

En una semana, la Policía Nacional de Ecuador desarticuló cuatro bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos y secuestro exprés de conductores en Manta. La intervención policial dejó como saldo de ocho detenidos.

Los operativos, realizados entre el 12, 14 y 18 de septiembre de 2025, responden a una estrategia para contrarrestar la creciente inseguridad en el transporte local, particularmente entre taxistas de la aplicación InDrive y conductores de camiones.

La noche del 14 de septiembre de 2025, un patrullaje rutinario en el sector Las Cumbres de Manta desencadenó una persecución policial de 10 minutos que culminó cerca el barrio Cielito Lindo. Allí, las autoridades detuvieron a cinco sospechosos –tres hombres y dos mujeres– señalados por integrar una banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de vehículos.

El modo de operar

Según la Policía, los acusados solicitaban servicios de taxi a través de la plataforma InDrive, popular entre conductores no afiliados a cooperativas en Manta. Una vez a bordo, amenazaban a los conductores con armas de fuego, robaban los vehículos y, en algunos casos, secuestraban a las víctimas para exigir rescates a sus familias.

El operativo se activó tras un reporte ciudadano que alertó sobre movimientos sospechosos. Las unidades policiales interceptaron a los sospechosos en una vía transitada, recuperando un vehículo robado. Los detenidos están bajo investigación para determinar si tienen vínculos con otros casos de secuestro en el distrito.

 Las autoridades destacaron que la banda desarticulada el 14 de septiembre operaba con un modus operandi claro. Ellos aprovechaban la vulnerabilidad de taxistas independientes que usan aplicaciones móviles para captar clientes.

Segundo Golpe Policial en San Mateo

Dos días antes, el 12 de septiembre de 2025, otro operativo en la parroquia San Mateo de Manta frustró un secuestro exprés y rescató a un conductor de camión. La Policía detuvo a cuatro sospechosos tras un reporte ciudadano que alertó sobre el robo de un camión de carga y el secuestro de su conductor. Las unidades de inteligencia rastrearon las rutas de escape, localizando el vehículo en una vía de acceso a la ciudad.

La víctima fue liberada ilesa, y el camión, recuperado. Según el informe policial, los delincuentes atrajeron al conductor con un falso contrato de mudanza, una táctica común en este tipo de delitos. Los cuatro detenidos enfrentan cargos por secuestro exprés y robo agravado. El sábado 20 de septiembre, la Policía también desarticuló una banda en Jaramijó implicada en varios delitos, entre ellos el robo de carros, extrorsiones, robos y secuestros. 

La tercera banda desarticulada

En Manta, dos hombres fueron detenidos el 18 de septiembre por robar e intentar secuestrar a un conductor de camión en la vía Interbarrial. La Policía logró frustrar el intento de secuestro luego de haberlo despojado de sus pertenencias.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un arma de fuego calibre 38 y dos celulares, elementos que son analizados como evidencia.  La Fiscalía General del Estado ha iniciado el proceso de judicialización de los detenidos, quienes enfrentan cargos por robo agravado y tentativa de secuestro, delitos que podrían acarrear penas de hasta 7 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Contexto de Inseguridad en Manta

Manta, una ciudad portuaria clave en la provincia de Manabí, ha enfrentado un incremento en los delitos contra conductores en los últimos años. Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, los robos a vehículos en Manabí aumentaron un 15% entre 2023 y 2024, con un notable impacto en taxistas y transportistas.

La popularidad de aplicaciones como InDrive, que conecta a conductores independientes con pasajeros, ha facilitado la operación de bandas que aprovechan la falta de regulación en el sector. En 2024, la Policía Nacional reportó 12 casos de secuestro exprés en Manta, la mayoría vinculados a robos de vehículos. (27)

