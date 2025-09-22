Policía de Manta advierte sobre infiltración de delincuentes en grupos de WhatsApp vecinales.

La Policía Nacional del Ecuador, a través del distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó, emitió una advertencia pública sobre la infiltración de bandas de delincuencia organizada en grupos de WhatsApp vecinales. Estos son utilizados por comunidades para alertar sobre actos delictivos.

Esta situación, revelada por el jefe encargado Jaime Salgado, busca contrarrestar el uso malicioso de estas plataformas digitales por parte de criminales que monitorean las comunicaciones de WhatsApp para anticiparse a las acciones policiales.

El objetivo es proteger la integridad de los canales de información comunitaria en un contexto de creciente inseguridad en la región costera.

Infiltración en Grupos de Seguridad Vecinal

Los grupos de WhatsApp, inicialmente creados por residentes de barrios organizados para compartir alertas sobre incidentes de seguridad, han sido permeados por elementos delictivos. Según Salgado, estas bandas acceden a los chats para obtener datos en tiempo real sobre movimientos policiales y reportes ciudadanos. De esta manera, los criminales pueden alertar a sus cómplices, evadir detenciones y ajustar sus operaciones.

Esta táctica representa un riesgo directo para la efectividad de los sistemas de vigilancia comunitaria en Manta y áreas aledañas. El jefe del distrito enfatizó que la mayoría de estos grupos de WhatsApp nacen con fines legítimos: informar sobre robos, vehículos sospechosos o presencia de desconocidos en las zonas residenciales. Sin embargo, la falta de controles en la admisión de miembros facilita la entrada de perfiles falsos o vinculados al crimen organizado.

Las autoridades han detectado patrones similares en grupos de medios de comunicación locales, donde la difusión de noticias sobre operativos es monitoreada de cerca.

Declaraciones del Jefe Policial

En una declaración oficial, Jaime Salgado, jefe encargado del distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó, explicó: “Existen bandas de delincuencia organizada que ingresan a grupos de WhatsApp de barrios organizados, también de los medios de comunicación. El objetivo de los delincuentes es controlar la información que se difunde a través de los grupos de mensajería”.

Salgado subrayó que esta infiltración permite a los criminales “ponerse un paso adelante de las autoridades”, al conocer alertas de seguridad y ajustar sus rutas o actividades en consecuencia.

Contexto de Delitos Digitales en Ecuador

La advertencia de Salgado se produce en un momento de auge en el uso de redes sociales para la coordinación criminal en Ecuador. Según datos del Ministerio del Interior, los ciberdelitos, incluyendo la infiltración en plataformas de mensajería, han aumentado un 20% en 2025 en comparación con el año anterior, con Manabí reportando un incremento notable en incidentes relacionados con WhatsApp.

En 2024, la Policía Nacional registró 45 casos de grupos delictivos que utilizaban aplicaciones de chat para coordinar robos y extorsiones en la provincia.

Estrategias de Prevención Policial

La infiltración afecta no solo a los barrios, sino también a grupos de periodistas y comunicadores que usan WhatsApp para intercambiar tips sobre seguridad.

En Manta, donde la cobertura de sucesos policiales es intensa, esta práctica podría comprometer fuentes anónimas y la fluidez de la información pública. (27)