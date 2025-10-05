Policía Antidrogas detiene a mujer con 700 dosis de droga listas para distribución en Manta

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Jefatura de Investigación Antidrogas del distrito Manta, detuvo a una mujer de 37 años, durante un operativo ejecutado en el circuito Cuba, al sur de la ciudad. En su vivienda se hallaron aproximadamente 700 dosis de marihuana y pasta base de cocaína, listas para su distribución. Según la institución, la detenida no registra antecedentes penales, pero será investigada por presunto tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Operativo en el circuito Cuba

El procedimiento policial se desarrolló tras labores de inteligencia y vigilancia en el sector, identificado por las autoridades como una zona de constante movimiento delictivo vinculado al microtráfico. Con una orden judicial de allanamiento, los agentes ingresaron al domicilio de la sospechosa. Allí se encontraron varias evidencias, entre ellas envolturas plásticas con droga, utensilios de corte y pesas digitales.

De acuerdo con el parte oficial, las pruebas preliminares de identificación homologadas (PIPH) confirmaron la presencia de sustancias sujetas a fiscalización. Entre los indicios se contabilizaron pasta base de cocaína, cocaína y marihuana, que eran preparadas para su distribución en pequeñas dosis.

El coronel José Luis Erazo, jefe del Distrito Policial Manta, indicó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente contra el microtráfico urbano. “La Policía Nacional reitera su compromiso de servir y proteger con firmeza, combatiendo las estructuras dedicadas al expendio de drogas en los barrios”, señaló el oficial durante una rueda de prensa.

Evidencias y procedimiento judicial

Las sustancias incautadas se embalaron y trasladaron al centro de acopio de la Jefatura Antidrogas. Por su parte, que la aprehendida se puso a órdenes de la Fiscalía de Manta para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tráfico ilícito de sustancias se sanciona con penas de 5 a 7 años de prisión, dependiendo de la cantidad y el tipo de droga incautada.

La Policía confirmó que la vivienda funcionaba como un punto de acopio y distribución en el barrio, lo que explicaría el movimiento constante de personas en horarios nocturnos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han vinculado a otros sospechosos al proceso.

El coronel Erazo destacó además la participación ciudadana, señalando que la información proporcionada de forma anónima permitió a los agentes planificar el operativo con éxito. “Las denuncias son fundamentales. Si la comunidad colabora, podemos desarticular estas redes que afectan directamente a nuestros jóvenes”, expresó.

Acciones preventivas y colaboración ciudadana

La Policía Nacional mantiene habilitadas las líneas 1800-DELITO y 131 para recibir denuncias anónimas relacionadas con tráfico o consumo de drogas. Las autoridades recalcan que el apoyo ciudadano es clave para detectar viviendas o comercios utilizados como centros de distribución.

En los últimos meses, se han reforzado los patrullajes preventivos. Especialmente en los circuitos donde se han identificado incrementos en delitos asociados al microtráfico, como robos, asaltos o enfrentamientos entre bandas.

El operativo en el circuito Cuba representa un nuevo golpe al microtráfico de drogas en Manta, una problemática que continúa desafiando a las autoridades locales. Con esta acción, la Policía busca recuperar la tranquilidad en los barrios y reafirmar su presencia en zonas vulnerables al crimen organizado.