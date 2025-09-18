Padre e hijo asesinados en su vivienda durante ataque armado en Quevedo

Un padre y su hijo hijo fueron asesinados la madrugada de este jueves 18 de septiembre en el sector El Pital, parroquia San Camilo de Quevedo. Ocho hombres armados y encapuchados irrumpieron en su vivienda y los ejecutaron con al menos 27 disparos, en un hecho que la Policía investiga como parte de la disputa territorial entre grupos delictivos organizados.

Ataque planificado en la madrugada

Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Solórzano Ruiz, de 35 años, y su hijo, Marcos Alveiro Solórzano Lino, de 14. Ambos dormían cuando el grupo armado ingresó a su casa, alrededor de las 03h00, y los atacó sin darles opción de escapar.

El reporte policial precisa que los agresores utilizaron un fusil calibre 5.56 y una pistola 9 milímetros. En la escena se levantaron al menos diez indicios balísticos de fusil y varios de pistola.

Uno de los cuerpos fue hallado en una habitación y el otro en el pasillo. Marco Antonio recibió 14 disparos, mientras que el adolescente murió tras 13 impactos de entrada y salida.

Antecedentes de una de las víctimas

La Policía informó que Marco Antonio Solórzano registraba antecedentes por robo en 2011 y por tráfico de drogas en 2022 y 2023. Sin embargo, sus familiares aseguraron desconocer las razones del ataque.

“Escuché los golpes en la puerta y vi cómo entraban varios hombres armados. No tuvimos tiempo de reaccionar. Solo los buscaron a ellos”, relató Deisy S., pariente de las víctimas.

Según el informe policial, el grupo delictivo Los Lobos busca controlar el expendio de drogas en la zona de El Pital, donde ocurrió la masacre. La familia habría recibido amenazas previas, aunque estas no se denunciaron formalmente.

Escalada de violencia en Quevedo

Quevedo se mantiene entre las ciudades más violentas del país. La mayoría de muertes violentas se atribuyen a enfrentamientos entre bandas criminales.

La irrupción de diez hombres encapuchados en una vivienda, con armas largas y tácticas similares a las de un operativo policial, evidencia el grado de organización y violencia de estos grupos. En barrios como San Camilo y El Pital se han reportado varios asesinatos múltiples en lo que va del año.

Investigación en curso

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Quevedo, donde realizó el levantamiento oficial. Más tarde, familiares retiraron los cadáveres para velarlos juntos en su domicilio. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenciones por este caso (31).