Operativos en el barrio Zaracay de Santo Domingo dejan droga incautada y detenidos

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron dos operativos en el barrio Zaracay, entre el 4 y 5 de septiembre, que dejaron detenidos, sustancias sujetas a fiscalización y equipos decomisados.

Primer operativo: droga y equipos incautados

El jueves 4 de septiembre, dentro de las operaciones CAMEX (Control de Armamento, Munición y Explosivos), militares realizaron un operativo en el barrio Zaracay.

Durante la intervención, varios ciudadanos arrojaron una funda sobre el tejado de una vivienda al notar la presencia del contingente. En su interior se hallaron sustancias sujetas a fiscalización. El decomiso incluyó 900 gramos de marihuana, cuatro radios Motorola, siete teléfonos celulares —cuatro en funcionamiento y tres inservibles— y 1.015 dólares en efectivo.

Detenidos y evidencias entregadas

En el lugar fueron aprehendidos Kevin Alexander Z. S. y Jhon Alex G. F., este último de nacionalidad venezolana. Ambos quedaron bajo custodia policial.

La evidencia fue entregada a las autoridades competentes, que iniciaron la instrucción fiscal correspondiente. Los detenidos deberán responder por la tenencia de droga y el presunto vínculo con un grupo delictivo organizado. La Policía, a través de un boletín, señaló que los aprehendidos serían parte del GDO “R”, organización que ya registra antecedentes en la zona.

Segundo operativo en barrio Zaracay

Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, la Policía Nacional encabezó un operativo interinstitucional en el mismo barrio Zaracay, con apoyo de la Intendencia, Gobernación, Fuerzas Armadas y personal municipal.

La intervención comenzó a las 08h00 y se extendió durante varias horas. Se realizaron registros a personas sospechosas, así como controles en callejones, terrazas y paredes utilizadas como escondites. El operativo también permitió retirar puertas que obstaculizaban accesos estratégicos, facilitando el trabajo de las unidades operativas en sectores considerados de alto riesgo.

Nuevas incautaciones y acciones de control

Como resultado, los agentes incautaron 433 sobres envueltos en papel que contenían una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína. El material fue trasladado para análisis químico.

El intendente de Policía destacó que este tipo de controles continuarán en la provincia. “El objetivo es recuperar espacios públicos y garantizar seguridad a los habitantes”, afirmó. Autoridades locales resaltaron el trabajo coordinado, señalando que los operativos interinstitucionales permiten un abordaje integral contra el microtráfico y la delincuencia organizada.

Contexto: lucha contra el narcotráfico

Los resultados en el barrio Zaracay forman parte de la estrategia nacional para combatir el microtráfico. Las acciones se replican en varios puntos de la provincia Tsáchila (31).