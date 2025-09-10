Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

La Policía Nacional del Ecuador detuvo el martes en Santo Domingo de los Tsáchilas a un hombre de 23 años y a dos adolescentes de 15 y 16 años. Durante el operativo se incautó un arma de fuego, cartuchos y dos fundas con presunta cocaína, según se informó en la página oficial de la Policía donde se indicó que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestros y Extorsión (Dinased) tomó procedimiento.

Detalles del operativo policial

El procedimiento se ejecutó tras labores investigativas en un sector urbano de Santo Domingo. Los agentes de la Dinased interceptaron a los sospechosos y realizaron un registro minucioso que permitió el hallazgo de los indicios.

Entre los elementos incautados constan un arma de fuego con dos alimentadoras, seis cartuchos y dos fundas plásticas de color negro con sustancia tipo polvo, color beige, que preliminarmente sería cocaína. Todo el material quedó ingresado bajo cadena de custodia y será sometido a pericias técnicas.

Los aprehendidos son Jeanpierre B. (23 años), además de los menores de edad C.M.B.A. y S.H.R.X. Por disposición legal, sus nombres completos no se difundieron.

Dos adolescentes implicados en el caso

La participación de dos adolescentes en este hecho llamó la atención de las autoridades, dado que evidencia cómo las redes delictivas reclutan a menores para actividades ilegales. Este fenómeno preocupa a la Policía, que ha identificado un aumento en la implicación de jóvenes en delitos relacionados con drogas y armas. Los jóvenes quedaron a órdenes de la autoridad competente, bajo la normativa que regula la responsabilidad penal de adolescentes.

Contexto de la seguridad en Santo Domingo

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas atraviesa un complejo panorama de seguridad. Hasta agosto de este año se han registrado 92 muertes violentas, lo que la ubica entre las diez más violentas del país, según datos oficiales.

La Policía asegura que la presencia de armas de fuego y drogas en manos de menores incrementa la vulnerabilidad de los barrios. Organizaciones sociales locales también han advertido que el entorno de violencia y desempleo facilita que adolescentes se vean involucrados en actividades ilegales, muchas veces como parte de bandas dedicadas al microtráfico.

Reacciones y medidas

La Fiscalía avanza en el proceso judicial. El adulto detenido enfrentará cargos por porte ilegal de armas y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Los dos adolescentes serán procesados bajo el régimen penal juvenil, que contempla medidas diferenciadas. La Policía Nacional ratificó que continuará con operativos focalizados para desarticular estructuras delictivas y reducir el impacto del microtráfico en Santo Domingo (31).