Operativo militar en la Penitenciaría del Litoral dejó celulares, droga y armas incautadas

Las Fuerzas Armadas, a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron este viernes una operación en el Centro de Privación de Libertad N.° 1 de Guayaquil, para prevenir amotinamientos.

Operativo militar en Guayaquil

La intervención se desarrolló dentro de la Penitenciaría del Litoral, donde se realizaron registros a pabellones y celdas. El objetivo principal fue anticiparse a posibles disturbios internos.

Durante el registro, el Bloque de Seguridad incautó los siguientes artículos:

38 teléfonos celulares

145 dosis de marihuana

64 dosis de pasta base

16 armas blancas

Dinero en efectivo

Artículos prohibidos

En consecuencia, todos los objetos encontrados fueron retirados de circulación, ya que representaban un riesgo para la convivencia y la seguridad interna del centro penitenciario.

Seguridad y control penitenciario

Por otro lado, las Fuerzas Armadas informaron que estas acciones buscan evitar el fortalecimiento de redes delictivas al interior de la cárcel y reducir la capacidad de organización de grupos criminales.

Asimismo, la presencia militar se enmarca en la política estatal de control penitenciario, que contempla operativos sorpresivos y permanentes en los centros de privación de libertad de todo el país.

De igual forma, los resultados del registro se suman a otras intervenciones realizadas durante el año. Se suman incautaciones de armas y drogas que reflejan la magnitud del problema en las cárceles.

Compromiso institucional

Finalmente, la institución castrense reafirmó su compromiso de precautelar la seguridad ciudadana y contribuir a la paz social. Señala que los operativos son mediante acciones conjuntas con la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

El operativo en Guayaquil responde a la estrategia de mantener el orden y reducir la violencia vinculada a las cárceles, consideradas focos de conflicto en Ecuador.

En conclusión, con estas medidas, se busca fortalecer la seguridad interna y disminuir los riesgos de amotinamientos que puedan afectar a la población civil y a los reclusos. (30)