Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Nacional

Operativo militar en la Penitenciaría del Litoral dejó celulares, droga y armas incautadas

Un operativo militar en la Penitenciaría del Litoral permitió decomisar armas, drogas, celulares y dinero, como parte de acciones preventivas para evitar amotinamientos y fortalecer la seguridad.
•‎

2 minutos de lectura
Operativo militar en la Penitenciaría del Litoral dejó celulares, droga y armas incautadas

Redacción

Redacción ED.

Las Fuerzas Armadas, a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron este viernes una operación en el Centro de Privación de Libertad N.° 1 de Guayaquil, para prevenir amotinamientos.

Operativo militar en Guayaquil

La intervención se desarrolló dentro de la Penitenciaría del Litoral, donde se realizaron registros a pabellones y celdas. El objetivo principal fue anticiparse a posibles disturbios internos.

Durante el registro, el Bloque de Seguridad incautó los siguientes artículos:

  • 38 teléfonos celulares

  • 145 dosis de marihuana

  • 64 dosis de pasta base

  • 16 armas blancas

  • Dinero en efectivo

  • Artículos prohibidos

En consecuencia, todos los objetos encontrados fueron retirados de circulación, ya que representaban un riesgo para la convivencia y la seguridad interna del centro penitenciario.

Seguridad y control penitenciario

Por otro lado, las Fuerzas Armadas informaron que estas acciones buscan evitar el fortalecimiento de redes delictivas al interior de la cárcel y reducir la capacidad de organización de grupos criminales.

Asimismo, la presencia militar se enmarca en la política estatal de control penitenciario, que contempla operativos sorpresivos y permanentes en los centros de privación de libertad de todo el país.

De igual forma, los resultados del registro se suman a otras intervenciones realizadas durante el año. Se suman incautaciones de armas y drogas que reflejan la magnitud del problema en las cárceles.

Compromiso institucional

Finalmente, la institución castrense reafirmó su compromiso de precautelar la seguridad ciudadana y contribuir a la paz social. Señala que los operativos son mediante acciones conjuntas con la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

El operativo en Guayaquil responde a la estrategia de mantener el orden y reducir la violencia vinculada a las cárceles, consideradas focos de conflicto en Ecuador.

En conclusión, con estas medidas, se busca fortalecer la seguridad interna y disminuir los riesgos de amotinamientos que puedan afectar a la población civil y a los reclusos. (30)

