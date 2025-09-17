Nueve masacres en el distrito de Manta dejan 46 víctimas en 2025: la escalada de violencia entre dos bandas

El distrito Manta acumula nueve masacres que dejaron un total de 46 víctimas fatales como consecuencia de una disputa entre bandas del crimen organizado. La más reciente ocurrió en un hostal de Costa Azul.

Un grupo de sicarios, disfrazados de agentes policiales, irrumpió la noche del 10 de septiembre de 2025 en el hostal Costa Azul, en el barrio homónimo de Manta, provincia de Manabí, Ecuador, y asesinó a cinco personas —incluyendo dos futbolistas del club Exapromo Costa FC y tres pintores guayaquileños— en una masacre atribuida a la pugna territorial entre las bandas delincuenciales Los Choneros y Los Lobos, que buscan dominar rutas de narcotráfico en la costa ecuatoriana.

La irrupción ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Los atacantes, armados con pistolas y fusiles, simularon un control rutinario para acceder sin resistencia al establecimiento y cometieron la masacre.

Informe policial

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los sujetos recorrieron habitación por habitación, disparando contra las víctimas que se hospedaban allí. Cuatro personas fallecieron en el acto: Maicol Valencia Vernaza, de 25 años, lateral izquierdo recién fichado por el Exapromo Costa FC; y tres jóvenes originarios de Guayaquil —Isaac Plúa, Juan Carlos Plúa y Erik Omar Plúa—, quienes habían llegado a Manta para laborar en la aplicación de pintura epóxica en obras locales y díaas después de la masacre murió el futbolista Leandro Yépez Barro.

El vehículo de los sicarios, una camioneta blanca reportada como robada en Bahía de Caráquez el 2 de septiembre, la abandonaron. A esta la incendiaron a pocas cuadras del lugar, complicando la recolección de indicios balísticos. La Policía confirmó que la masacre no fue aleatoria: inteligencia preliminar apunta a que uno de los futbolistas era el objetivo principal, posiblemente por deudas o vínculos periféricos con economías ilícitas, aunque las autoridades enfatizan la presunción de inocencia de las víctimas.

Las masacres

La primera masacre ocurrió en enero, en el barrio Santa Ana que dejó cinco víctimas. Un mes después (febrero) en el barrio Amazonas asesinaron a ocho personas, incluída una niña. En el mismo mes en la urbanización Sí Vivienda de Manta asesinaron a cuatro personas y seis resultaron heridas en un tiroteo entre facciones rivales, dijo la Policía.

Le siguió, el 21 de abril, un atentado en la urbanización Rania, con cuatro muertos y seis heridos, atribuido a disputas por extorsiones en obras de construcción. Mayo fue el mes de otra masacre donde asesinaron a cinco personas en el sector Pile, del cantón Montecristi, ruta del Spondylus.

Leonardo Briones, líder de Los Lobos, junto a otras tres personas, en la vía a San Mateo fueron asesinados el 16 de julio. Esta masacre desencadenó otras dos el mismo día, 16 de julio, en el night club El Imperio de Jaramijó donde mataron a cinco personas. Le siguió el atentado en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi donde asesinaron a seis más cerca de un taller mecánico. Finalmente, la masascre de Costa Azul ocurrida el 10 de septiembre cierra esta cadena de horror en lo que va del 2025.

Las ejecuciones

La Policía ha informado que estas ejecucionesmúltiples, a menudo con armas largas y granadas, son parte de la disputa de bandas del crimen organizado. Estas masacres hasta el momento han dejado 46 víctimas fatales que son parte de las 368 muertes violentas registradas en lo que va del 2025 en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó.