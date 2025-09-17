¡Hallazgo macabro en Junín! cuerpo desmembrado aparece en un saco de yute

Un cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado en el sector La Florida, vía Andarieles, del cantón Junín, y la Policía Nacional lo identificó como Nelson Javier Briones Quiroz, de 32 años, para esclarecer un crimen que genera alarma en la provincia de Manabí.

La mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025, un descubrimiento escalofriante sacudió el cantón Junín, en la provincia de Manabí. Aproximadamente a las 06h00, vecinos alertaron al ECU-911 sobre un saco de yute en una cancha de uso múltiple del sector La Florida, vía Andarieles. Dentro del saco, yacía el torso de un hombre. A pocos metros, su cabeza colgaba de un árbol cercano, separada del cuerpo.

La Policía Nacional llegó con rapidez y acordonó la zona. Personal del centro forense de Manta se encargó del levantamiento de los restos, que fueron trasladados para análisis detallados. La víctima, identificada por su hermano como Nelson Briones, residía en Junín pero no pertenecía a la comunidad inmediata. No registra antecedentes penales, según verificaciones preliminares.

El hallazgo generó conmoción entre los moradores. Un vecino, que prefirió el anonimato, relató: “Vi el saco y algo raro colgando; llamamos al 911 de inmediato. Nadie merece terminar así”. La Policía investiga posibles testigos que reportaron una camioneta y una motocicleta en el área horas antes del descubrimiento.

Investigan si el cuerpo fue desmebrado en el lugar

Los agentes de Criminalística recolectaron evidencias en la cancha, incluyendo el saco de yute y restos biológicos dispersos. La cabeza, encontrada a escasos metros, sugiere un desmembramiento deliberado, aunque las autoridades evitan especular sobre el método o móvil hasta completar la autopsia. El cuerpo fue llevado al centro forense de Manta, donde expertos realizarán exámenes para determinar la causa de muerte y el tiempo transcurrido.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) lidera la pesquisa. Un portavoz policial, sin revelar detalles sensibles, afirmó: “Trabajamos con inteligencia para identificar a los responsables. Pedimos a la ciudadanía colaborar al 1800-Delito”. No se han detenido sospechosos, y la identidad de Briones se protege en parte para salvaguardar la investigación.

Este caso ocurre en un cantón rural como Junín, conocido por su agricultura y pesca, pero no inmune a la violencia. Vecinos expresaron temor: “Es aterrador; las calles son seguras, pero esto cambia todo”, dijo una residente.

Crímenes con violencia en Manabí

Manabí enfrenta una ola de crímenes brutales. En 2025, la provincia registró 848 muertes violentas hasta el 8 de septiembre, segundo lugar nacional tras Guayaquil con 2.229 casos, según la Policía Nacional. El 97% involucra armas de fuego, ligado a narcotráfico y extorsión.

Casos similares abundan. En julio de 2025, un cuerpo desmembrado apareció en Manta, vinculado a disputas de bandas. En 2024, Manabí sumó 568 homicidios, un 15% más que en 2023. La desmembración, aunque infrecuente, se asocia a mensajes de terror en guerras entre grupos criminales.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) reporta que Ecuador tuvo 4.619 homicidios en el primer semestre de 2025, un 47% más que en 2024. Junín, con 8 casos hasta septiembre, es menos afectado que Manta (357) o Portoviejo (235), pero este hallazgo eleva la alerta.

Investigación será clave para descubrir causas del asesinato

La Policía analiza vehículos vistos en la zona y revisa cámaras cercanas. La autopsia determinará si Briones murió por asfixia, golpes o arma blanca antes del desmembramiento. Dinased coordina con inteligencia para posibles vínculos con crimen organizado.

La comunidad exige más vigilancia. “Necesitamos luces y patrullas; el miedo nos paraliza”, dijo un líder vecinal. En 2024, operativos en Manabí desarticularon tres bandas, pero la violencia persiste.

Impacto en la comunidad rural

Junín, con su economía agrícola, ve alterada su rutina. El hallazgo en una cancha de uso múltiple, espacio comunitario, genera temor entre familias.

Este caso se suma a la crisis nacional: Ecuador incautó 96 toneladas de droga hasta junio de 2025, pero represalias aumentan. La Policía insta a denuncias confidenciales.

Mientras la investigación avanza, Junín llora a Briones y clama por un alto a la barbarie que tiñe de rojo sus campos. (22)