Guardia portovejense es asesinado a tiros en prostíbulo de Quito

Alberto Macías Carrillo, de 32 años, un guardia portovejense, fue asesinado a tiros en el interior del night club Doll House en el sector El Inca, norte de Quito, Ecuador, mientras laboraba como guardia de seguridad, en un atentado que la Policía vincula a amenazas de extorsión contra los propietarios del local.

La madrugada del miércoles 17 de septiembre de 2025, un ataque armado irrumpió en el burdel, ubicado en el sector El Inca, al norte de Quito. Alberto Macías, trabajaba como guardia de seguridad cuando hombres armados en moto llegaron al lugar. Los atacantes dispararon más de 10 balazos, alcanzando a Macías en varias partes del cuerpo. El portovejense, quien había migrado a la capital en busca de oportunidades, murió en el acto.

La Policía Nacional, alertada por testigos, acordonó el área rápidamente. Agentes de Criminalística recolectaron casquillos de bala y revisaron cámaras de seguridad del local. El cuerpo de Macías fue trasladado al centro forense de Quito para la autopsia, que confirmó las múltiples heridas de bala como causa de muerte. Sus familiares, desde Portoviejo, iniciaron trámites para trasladar los restos y darle sepultura en su tierra natal.

El hecho conmocionó al sector El Inca, conocido por su actividad nocturna. Un vecino, que prefirió el anonimato, relató: “Escuchamos los tiros y vimos la moto huir; es aterrador que pase esto cerca de casas”. La Policía no ha identificado a los responsables, pero preliminarmente lo relaciona con amenazas previas contra los dueños del prostíbulo.

Extorsiones en locales nocturnos

Quito ha visto un aumento de violencia en night clubs ligada a extorsión. En 2025, la capital reportó 178 homicidios hasta el 9 de septiembre, un 3% más que en el mismo periodo de 2024, según datos policiales. Los ataques buscan control territorial y cobros ilícitos, afectando a dueños de bares y discotecas.

Este atentado recuerda la explosión en el night club 155 el 19 de junio de 2025, en el mismo sector El Inca. Dos hombres en moto arrojaron una granada, hiriendo a siete personas y dañando vehículos. La Policía, liderada por el jefe de Distrito Eugenio Espejo, Cristian Proaño, confirmó que 10 días antes, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) detonó un artefacto similar en el lugar. El ataque dejó pérdidas millonarias y evidenció extorsiones sistemáticas.

La Policía investiga si el asesinato de Macías es una “víctima colateral” de amenazas a los propietarios del prostíbulo. Fuentes oficiales, como el ministro del Interior John Reimberg, han advertido sobre la expansión de bandas criminales en Quito, con extorsiones que superaron las 9.422 denuncias nacionales de enero a julio de 2025, según la Fiscalía.

Investigación de crímen de guardia portovejense

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) lideran la pesquisa. Revisan videos de cámaras del Doll House y calles aledañas. Buscan placas de las motos y testigos. El fiscal de turno autorizó pericias en la escena, donde se hallaron más de 10 casquillos.

Los familiares de Macías, desde Portoviejo, expresaron dolor en redes: “Era un buen padre; no merecía esto”. No se divulgan detalles de su vida por privacidad. La Policía respeta la presunción de inocencia de posibles involucrados.

Impacto en la vida nocturna de Quito

La violencia en night clubs ha apagado la diversión en Quito. En 2025, el sector El Inca reportó al menos tres ataques a locales nocturnos. La extorsión, con cobros de hasta USD 5.000 mensuales, obliga a cierres, como en Guayaquil, donde la vida nocturna se mudó a zonas exclusivas, según reportes periodísticos.

En 2024, Ecuador registró 9.422 denuncias de extorsión, un récord, con Quito contribuyendo alrededor del 10%, según Insight Crime. El atentado al 155, que hirió a siete personas, incluyó una detonación controlada por el GIR, revelando intentos fallidos de extorsión.

La Policía Nacional intensificó operativos, con 177.000 acciones en provincias costeras y capital en 2025, pero la expansión de bandas criminales en Quito preocupa. Un informe de Human Rights Watch (2025) destaca que la violencia sexual y extorsiones en bares afectan a vulnerables, con 6.700 casos de violencia en escuelas y locales desde 2014.

Llamado a la seguridad

La muerte de Macías, un guardia de seguridad que protegía el local, resalta la vulnerabilidad de trabajadores nocturnos. Sus restos fueron retirados del centro forense para traslado a Portoviejo, donde una caravana lo esperará.

La Policía pide colaboración al 1800-Delito. “Cualquier dato ayuda a frenar esto”, dijo un oficial. Quito, con 178 homicidios hasta septiembre de 2025, clama por más vigilancia en El Inca.

Este caso, posiblemente extorsivo, se suma a la ola de violencia que ha causado 4.619 homicidios nacionales en el primer semestre de 2025, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Mientras la investigación avanza, Quito exige un alto a la sangre en sus noches. (22)