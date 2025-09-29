Mocache vive jornada sangrienta: restos humanos y dos asesinatos en un mismo día

La madrugada del lunes 29 de septiembre, agricultores del recinto La Cruz, en el cantón Mocache, encontraron restos humanos desmembrados dentro de dos sacos. Horas después, un doble asesinato ocurrido en el recinto Alejo Lazcano incrementó la tensión en la zona. Las autoridades investigan si ambos hechos tienen relación directa.

Hallazgo macabro en La Cruz

El espeluznante hallazgo se produjo alrededor de las 00h40, cuando campesinos observaron la llegada de una camioneta negra con varios ocupantes armados. Los hombres realizaron disparos al aire como advertencia antes de dejar abandonados dos sacos de yute en la vía a Jauneche.

Con miedo, pero motivados por la curiosidad, los habitantes se acercaron al lugar y descubrieron que dentro de los sacos había restos humanos descuartizados. Inmediatamente alertaron a la Policía Nacional, que llegó para acordonar el área.

Los agentes levantaron cuatro indicios balísticos calibre 2.23 en la escena, lo que confirma el uso de armas de largo alcance. Los restos fueron trasladados a la morgue de Quevedo para los análisis forenses, aunque hasta ahora la víctima no ha sido identificada.

Mocache golpeado por la violencia

El hallazgo generó temor en la comunidad rural, que no está acostumbrada a escenas tan cruentas. Agricultores señalaron que el modus operandi —el abandono de cuerpos desmembrados en sacos— es una práctica utilizada por bandas criminales para enviar mensajes a rivales y comunidades.

En la provincia de Los Ríos, y particularmente en Mocache, los crímenes con niveles de violencia extrema han aumentado en los últimos dos años. La Policía atribuye estos hechos a retaliaciones entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Mientras los peritos levantaban los restos, varios vecinos se mostraron angustiados, temiendo represalias o nuevos ataques.

Doble asesinato en Alejo Lazcano

La violencia no se detuvo con el hallazgo en La Cruz. La mañana del mismo lunes, en el recinto Alejo Lazcano, se reportó un doble crimen. Dos hombres fueron atacados por desconocidos que dispararon sin piedad, dejando sus cuerpos tendidos en la zona.

Ambas víctimas fueron trasladadas también a la morgue de Quevedo, mientras agentes especializados realizaban el levantamiento de evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos ni los móviles del ataque.

La Policía informó que no se descarta una conexión entre el abandono de los restos humanos y el doble crimen, aunque las investigaciones se mantienen en curso.

Escalada criminal en Los Ríos

Los hechos ocurridos en Mocache reflejan una tendencia alarmante en Los Ríos, donde las muertes violentas se han duplicado en comparación con años anteriores. Según datos oficiales, el cantón Quevedo concentra la mayoría de crímenes, pero Mocache y Buena Fe también registran incidentes cada vez más sangrientos (31).