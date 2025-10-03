Mocache bajo fuego: doble crimen y pasquín con advertencias estremecen al cantón

Dos hombres fueron asesinados la tarde del jueves en la vía La Independencia, en Mocache, Los Ríos. Se suman a otros cuatro crímenes ocurridos desde el domingo, generando alarma.

Doble crimen en La Independencia

Los cuerpos de Ángelo Danilo Barro Méndez, de 26 años, y de Miguel Ángel Fajardo Herrera, de 32, se encontraron junto a una plantación de banano, al costado de la carretera que conecta el recinto La Independencia. Agricultores locales realizaron el macabro hallazgo, alertando de inmediato a las autoridades.

Según los reportes preliminares, ambos hombres habrían sido secuestrados y luego ejecutados con armas de fuego. Tras el ataque, sus cuerpos fueron abandonados en la vía. El informe policial señala que los familiares de las víctimas no permitieron a los agentes realizar el levantamiento, trasladándolos ellos mismos en una camioneta hacia sus domicilios.

La Policía confirmó que Fajardo tenía antecedentes judiciales por el delito de robo. Sin embargo, no se han establecido vínculos formales que expliquen el ataque, por lo que la investigación sigue abierta.

Serie de crímenes en Mocache

El doble homicidio se suma a otros asesinatos ocurridos en distintos recintos rurales de Mocache desde el domingo pasado. Uno de los hechos más violentos fue el de Ramón Montoya Burgos, encontrado descuartizado en sacos de yute la madrugada del lunes en el recinto La Cruz. Vecinos relataron que los atacantes llegaron en camioneta, dispararon al aire y luego escaparon.

Horas después, en San Ignacio, sujetos en motocicleta asesinaron a tiros a Gabriel Ricardo Pincay Merino, alias Pelón, de 32 años. La modalidad de ataque rápido y directo confirmó el patrón de sicariato que ha caracterizado los hechos recientes en la zona.

La violencia no se detuvo ahí. En Alejo Lascano, dos hermanos, Moisés y Víctor Jiménez, de 28 y 24 años, resultaron acribillados mientras se encontraban en el sector. Ambos residían en el barrio 17 de Marzo, en Quevedo, y su asesinato profundizó la alarma.

Temor por panfleto amenazante

Tras los crímenes, circuló en el cantón un panfleto con amenazas directas contra comerciantes, transportistas y pequeños negocios. El pasquín advierte que serán atacados quienes continúen entregando dinero a un grupo identificado como seguidores de “Ñaño L.”.

El documento anónimo generó pánico entre la población, en especial en zonas rurales donde la vigilancia policial es escasa. Autoridades locales confirmaron que reforzarán los operativos, pero los habitantes expresan temor a represalias.

Respuesta de las autoridades

La Policía Judicial de Los Ríos confirmó que se han abierto varias líneas de investigación. Se busca determinar si los seis asesinatos en Mocache corresponden a un mismo conflicto armado entre bandas o si se trata de hechos aislados.

En el caso particular de Mocache, la violencia se ha concentrado en recintos agrícolas donde los grupos criminales disputan el control territorial (31).