Michael Valencia cumplió un solo entrenamiento con Exapromo antes de ser asesinado, en Manta

Michael Valencia Vernaza realizó un único entrenamiento con Exapromo Costa, de Manta, equipo de segunda categoría por el cual había sido contratado. A sus 25 años de edad, el futbolista esmeraldeño, pereció durante un ataque armado registrado en una hostal de esta ciudad manabita. Él fue uno de los cuatro hombres víctimas de la violencia la noche del miércoles 10 de septiembre.

En la mañana de ese día Michael realizó su primer y único entrenamiento con el cuadro mantense, que disputa el torneo nacional de Segunda Categoría. El elenco de fútbol subió fotos de Valencia en su primer entrenamiento y junto a Leandro Yépez. Este jugador resultó herido producto de la balacera. Ambos lucían contentos y se los veía en una cancha mientras entrenaban.

Michael Valencia entrenó junto a Leandro Yépez

Pese a que nació en Esmeraldas, Michael Valencia varios muchos años en Guayaquil, junto a sus familiares. En su momento defendió los colores de Gualaceo y tuvo un paso también por clubes de Segunda Categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas. Exapromo Costa se alistaba para este sábado enfrentar a Deportivo Quito en los 32avos de final de los ‘playoffs’ nacionales de Segunda Categoría.

Este encuentro se desarrollará en el estadio Jocay a partir de las 12h00. Un dirigente del equipo mantense le confirmó a Medios Ediasa que el encuentro no se suspenderá. Afirmó que toda la logística está coordinada e incluso la de Deportivo Quito. La noche del miércoles 10 de septiembre de 2025, se registró un ataque armado en el Hostal Costa Azul de Manta. Allí vivían varios futbolistas, entre ellos Valencia y Yépez.

Las otras tres víctimas son ajenas al equipo de Exapromo

Horas más tarde de su único entrenamiento, Valencia perdió la vida. El conjunto de Segunda categoría de Manabí confirmó la muerte del futbolista con el siguiente mensaje:

“Con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva, que la noche de hoy se registró un ataque criminal. En este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Michael Valencia (…)”.

Según José Luis Erazo, jefe de la Policía del Distrito Manta, la alerta fue recibida alrededor de las 21h00. Mientras que cerca de las 23h50, agentes de Medicina Legal llevaron los cuerpos hasta la morgue de Manta. En total cuatro fueron los fallecidos. Las otras tres personas son ajenas al equipo manabita. Exapromo anunció en el comunicado que Valencia se convirtió en una víctima colateral.

El juego con Deportivo Quito no se suspenderá

Los otros dos fallecidos son Darwin Orlando Pincay Plua y Juan Carlos Plua Chila. Hasta el cierre de esta publicación una tercera persona se encontraba sin identificar. Tras el ataque, otros jugadores de Exapromo decidieron abandonar el hostal y buscar otro lugar para pernoctar por al menos unos días. Deportivo Quito, equipo con el que Exapromo se enfrentará este sábado, envió sus notas de condolencia para su rival y para la familia de Valencia.

En lo que va del año se han registrado, según cifras oficiales, 362 muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Las autoridades han anunciado que se fortalecerán los controles y así evitar que la violencia siga ganando terreno. Producto de este ataque armado aún no se reportan personas detenidas. La camioneta que usaron los sicarios para ejecutar el ataque resultó quemada a pocas cuadras de la hostal. (17)