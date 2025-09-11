Le ofrecieron más de 20 mil dólares: así cayó el transportista de marihuana en El Guabo

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, permitió la detención de un ciudadano que transportaba 80 paquetes de marihuana ocultos en una caleta dentro de su automóvil. El sujeto intentó evadir un control policial y fue interceptado tras una breve persecución. Según informó la Policía, el individuo confesó que había sido contratado por un grupo delictivo para trasladar la droga desde el norte del país. Le prometieron un pago de 250 dólares por paquete, equivalente a más de 20.000 dólares.

Intento de fuga y detención en operativo policial

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves, en el sector del antiguo peaje en El Guabo. Durante un control vehicular rutinario, agentes de la Policía Nacional detectaron una actitud sospechosa por parte del conductor de un automóvil particular. Al notar la presencia policial, realizó una maniobra en “U” con la intención de evadir el control.

Ante este comportamiento, los uniformados iniciaron una persecución inmediata, logrando interceptar el vehículo pocos minutos después. Al detener al conductor, los agentes notaron signos visibles de nerviosismo, lo que motivó una revisión detallada del vehículo.

Durante la inspección, los policías descubrieron una caleta acondicionada debajo del asiento trasero, en cuyo interior se encontraban 80 paquetes rectangulares envueltos en plástico.

Resultado de pruebas preliminares y declaraciones del detenido

De acuerdo con el coronel William Calle, comandante de la Policía en la provincia de El Oro, las pruebas preliminares confirmaron que el contenido de los paquetes era marihuana.

En las primeras diligencias, el detenido admitió haber sido reclutado por un grupo delictivo que le ofreció 250 dólares por cada paquete trasladado. La droga tenía como punto de partida la ciudad de Ibarra. Esta debía ser entregada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.

Esto implica que el sujeto habría recibido un total de 20.000 dólares por el transporte completo. La Policía no descartó que el detenido sea parte de una estructura criminal mayor dedicada al tráfico de drogas a través de rutas terrestres interprovinciales.

Sustancia y vehículo bajo custodia; caso en manos de Fiscalía

El vehículo utilizado para el transporte de la droga, así como los 80 paquetes de marihuana, fueron trasladados hasta las bodegas de la Unidad Antinarcóticos. Esto se hizo para su respectiva cadena de custodia.

El ciudadano aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía. En las próximas horas, formulará cargos por presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

La Policía continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino final de la droga. También investigarán los posibles nexos del detenido con organizaciones delictivas que operan en distintas provincias.

Contexto: rutas terrestres y uso de caletas

El uso de caletas camufladas en vehículos particulares es una modalidad frecuente entre grupos dedicados al tráfico de drogas. Estos buscan evadir controles policiales mediante el uso de rutas interprovinciales y pasos secundarios.

El trayecto entre ciudades del norte y el austro del país es considerado estratégico para el traslado de sustancias ilícitas. Esto se debe a la presencia de vías de conexión rápida y zonas con menor presencia policial.

La Policía Nacional ha intensificado los operativos móviles y controles aleatorios en carreteras y ejes viales. El objetivo es frenar el movimiento de droga y desarticular a los transportistas y enlaces logísticos de estas organizaciones. (12)