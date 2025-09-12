COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Seguridad
La Policía detuvo a cinco presuntos extorsionadores que tenían en zozobra a comerciantes de Pedernales

Uno de los detenidos, Jairón Bautista Tenorio registra antecedentes penales por asesinato en 2017 y robo en 2019, según registros judiciales.
La Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestros (Unase) Manabí, detuvo a cinco presuntos extorsionadores en operativos simultáneos Pedernales,
Tres mujeres y dos hombres son las personas detenidas por la Unase tras operativos contra la extorsión.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestros (Unase) Manabí, detuvo a cinco presuntos extorsionadores en operativos simultáneos Pedernales, de Manabí, y Ventanas, de Los Ríos. Las detenciones responden a denuncias de comerciantes de Pedernales que reportaron amenazas e intimidaciones. Los delincuentes les exigían pagos en dinero a cambio de no sufrir daños personales o a sus negocios.

Los sospechosos son Angie Andrade Troya (25 años), Nayeli Nicole Cepeda Zapata (24), Fernanda Rizzo Pazos (24), Richard Maurilio Vásquez Cheme y Jairón Nelson Bautista Tenorio. Ello, según la Policía, operaban mediante llamadas y mensajes de texto. Enviaban videos de viviendas y negocios de las víctimas para presionar el pago de hasta 5 mil dólares. Aquello generaba zozobra entre comerciantes de Pedernales desde inicios de septiembre.

Uno de los presuntos extorsionadores registra antecedentes

Jairón Bautista Tenorio registra antecedentes penales por asesinato en 2017 y robo en 2019, según registros judiciales. Tras los allanamientos, ejecutados tras varias semanas de investigaciones, se incautaron cinco celulares. Con esos equipos contactaban a las víctimas y también se incautó un vehículo negro como medio de movilidad. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para cargos por extorsión, agravada por el uso de intimidación y vigilancia previa.

Esta acción se enmarca en el incremento de extorsiones en Ecuador durante 2025, con un alza del 15% en denuncias en el primer semestre comparado con 2024. Manabí y Los Ríos figuran entre las provincias con mayor incidencia, junto a Guayas y Esmeraldas, donde bandas delictivas exigen “vacunas” a pequeños empresarios.

La Policía insta a la ciudadanía a denunciar

En Pedernales, un cantón costero con economía basada en pesca y turismo, estos delitos afectan directamente a locales comerciales. Aquello reduce la actividad económica y fomenta el temor entre residentes. La Unase, creada para combatir secuestros y extorsiones, ha desarticulado redes similares en la región. En agosto de 2025, capturó a 34 extorsionadores en operativos nacionales que frustraron cobros por medio millón de dólares.

En mayo, en Manta y Portoviejo, detuvo a una banda que operaba desde prisiones y exigía entre 3 mil y 20 mil dólares a dueños de negocios. Estos casos destacan la coordinación entre cárceles y exteriores, con comunicaciones vía celulares prohibidos. La Policía insta a denunciar al 1800-DELITO opción 1, enfatizando que el 70% de extorsiones no se reportan por miedo a represalias. Este último operativo refuerza la estrategia nacional contra el crimen organizado. (17)

