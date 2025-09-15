Ataque armado en el barrio Nueva Esperanza, de Manta, cobró la vida de un hombre. Hay dos heridos

Jefferson Bermello Daud, de 26 años, falleció la madrugada de este lunes 15 de septiembre tras ser baleado la tarde del domingo 14. El ataque armado ocurrió en el barrio Nueva Esperanza, en Manta, provincia de Manabí. El hecho. ocurrido en la vía Interbarrial, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Producto de esto un hombre y una mujer resultaron heridos, informó la Policía.

Según información proporcionada por la Policía, el incidente tuvo lugar en la parroquia Eloy Alfaro, específicamente en el sector Nueva Esperanza. Dicha parroquia es considerada como la más violenta del Distrito Manta, que abarca los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. A Bermello Daud lo trasladaron con vida a un hospital tras el ataque, pero no logró sobrevivir y murió en las primeras horas del lunes.

Balacera ocurrió en el barrio Nueva Esperanza

Su cuerpo lo llevaron al centro forense de Manta para realizar la autopsia correspondiente. El ataque armado dejó a otras dos personas heridas, un hombre y una mujer, cuyo estado de salud es reservado, según fuentes hospitalarias. La Policía Nacional acudió al lugar del incidente y al hospital para iniciar las investigaciones. Hasta hasta el momento no se han revelado detalles sobre los motivos del ataque ni la identidad de los responsables.

Con la muerte de Bermello Daud, el número de muertes violentas en el Distrito Manta asciende a 366 en lo que va de 2025, según datos oficiales. La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió el hecho, registra cerca de 80 crímenes este año, consolidándose como la zona más peligrosa del distrito, de acuerdo con las autoridades. El incremento de la violencia en Manta y sus alrededores ha generado preocupación entre los residentes y las autoridades locales.

Episodios de violencia en Manabí

La vía Interbarrial, escenario del ataque, es una zona de alta circulación, lo que resalta la audacia de los agresores al perpetrar el hecho en un área concurrida. Las investigaciones están en curso para determinar las circunstancias del suceso y dar con los responsables. Este incidente se suma a una serie de episodios violentos que han marcado a Manabí en 2025, una provincia que lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. (17)