Hace 2 meses
Seguridad
Incidente en cárcel de Santo Domingo moviliza unidades de control y seguridad

El interno V.V.J. atacó a un policía en el pabellón D del CPL de Santo Domingo. Fue detenido y se aseguró un celular como indicio.
Las instalaciones del centro penitenciario de Santo Domingo.
Las instalaciones del centro penitenciario de Santo Domingo.

Redacción

Redacción ED.

Un recluso de la cárcel Bellavista de Santo Domingo intentó agredir a un policía con dos armas blancas, generando alarma en el pabellón de máxima seguridad y siendo detenido.

El 7 de septiembre de 2025, el interno V.V.J., intentó agredir a un policía en el pabellón D, celda 335, del pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad Bellavista de Santo Domingo.

Según información preliminar, el recluso portaba dos armas blancas tipo corto punzantes y profirió amenazas de violencia, lo que provocó una reacción de la Policía y su inmediata aprehensión.

Desarrollo del incidente

Según el parte policial, durante el relevo de personal, V.V.J. amenazó con quemar colchones y atacar a los policías, mencionando a un grupo denominado “Los Lobos”.

El jefe de la Primera Compañía del CPL Nº1, informó que la acción del interno buscaba incentivar la alteración del pabellón de máxima seguridad.

Inmediatamente, se procedió a la aprehensión de V.V.J. y se activaron los protocolos de seguridad establecidos.

El interno ha enfrentado cuatro procesos judiciales: por intimidación, ataque y resistencia y daño a bien ajeno.

Hallazgo de indicios y colaboración UIP

Durante la intervención, en colaboración con la Unidad de Intervención Policial (UIP), los oficiales encontraron indicios. Entre ellos un terminal móvil Samsung negro abandonado en el pabellón C, a la altura de las celdas 311 y 312.

El dispositivo estaba envuelto en un paquete tipo calcetín y se aseguró como indicio siguiendo los protocolos del CPL y la normativa vigente.

El hallazgo se reportó de inmediato al encargado de la Primera Compañía, para que se adoptaran las medidas legales correspondientes.

Coordinación de unidades y seguridad interna

La operación contó con la participación de varias unidades entre ellas la Antomotines de la Policía Nacional.

Actualmente, el CPL alberga a 1.333 internos, lo que requiere estrictos controles de seguridad y supervisión constante para prevenir incidentes similares.

Contexto del operativo y prevención

El CPL de máxima seguridad mantiene protocolos de control, relevos periódicos y patrullaje interno tras la salida de los militares, el mes anterior.

Las autoridades recalcan que la prevención y respuesta inmediata evita que amenazas se conviertan en incidentes mayores.

Además, la detección de terminales móviles ilícitos refuerza las medidas de control sobre comunicación no autorizada dentro del penal, evitando que se planifiquen actos violentos o motines.

El operativo demuestra la coordinación entre diferentes unidades policiales y la importancia de mantener vigilancia continua en pabellones de alta seguridad.

Relevancia institucional

El incidente pone de manifiesto la capacidad de reacción rápida de los oficiales del CPL.

Además de la efectividad de los protocolos internos para salvaguardar la integridad del personal y de la población penitenciaria.

Las autoridades mantienen la instrucción de seguir estrictamente las órdenes de servicio, aplicar medidas preventivas y asegurar que todos los indicios, como el terminal móvil, se registren formalmente para investigaciones posteriores (5).

