Detenido en Luz del Día con revólver durante operativo policial en Santo Domingo

La Policía Judicial de Santo Domingo ejecutó una detención por tenencia ilegal de arma en Santo Domingo durante operativo “STARK” en Luz del Día.

La Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas ejecutó el 7 de septiembre de 2025, un operativo denominado “STARK”, en el barrio Luz del Día, donde detuvo a Adán Adriano A.G., ecuatoriano de 40 años sin antecedentes penales, por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. La intervención se realizó en un inmueble allanado con orden judicial tras recibir información sobre la posible tenencia del arma.

Como resultado, se incautó un revólver, asegurando la legalidad del procedimiento y garantizando la preservación de la evidencia.

Detalles de la aprehensión

Durante el operativo, los agentes ingresaron al inmueble siguiendo los protocolos establecidos. En el lugar, localizaron y aseguraron un arma de fuego tipo revólver, la cual estaba en posesión del ciudadano.

Además, los oficiales documentaron cuidadosamente cada indicio, garantizando que toda la evidencia estuviera disponible para la Fiscalía y cumpliendo con la normativa vigente sobre procedimientos judiciales.

Gracias a la acción inmediata, se aseguró la integridad del arma y se evitó cualquier riesgo para la comunidad y el personal policial.

Intervención y antecedentes

Adán Adriano A.G., de 40 años, es ecuatoriano y no registra antecedentes penales, según el sistema judicial. Esta información fue verificada antes de la audiencia, confirmando que la aprehensión se realizó conforme a la ley.

El operativo “STARK” se realiza de manera periódica en zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de prevenir delitos relacionados con armas de fuego y fortalecer la seguridad ciudadana.

Además, la coordinación entre unidades judiciales y de seguridad permite que las acciones sean más efectivas y rápidas, reduciendo el tiempo de respuesta ante delitos potenciales.

Audiencia y medidas judiciales

En la audiencia, el juez confirmó la legalidad de la aprehensión y procedió a formalizar el caso ante la Fiscalía. El ciudadano fue notificado de manera personal y a través de su defensor, asegurando la transparencia del proceso.

Asimismo, se dispuso la retención del arma incautada y su resguardo bajo custodia judicial mientras se desarrolla la investigación.

La Fiscalía evalúa los próximos pasos del procedimiento, asegurando que se cumplan las medidas cautelares correspondientes y se mantenga la seguridad en la comunidad.

Contexto y relevancia del operativo

Este operativo se enmarca en la estrategia de la Policía Judicial para prevenir delitos relacionados con armas de fuego en Santo Domingo, especialmente en sectores como Luz del Día, donde se prioriza la protección de residentes y la reducción de riesgos asociados a la violencia (5).