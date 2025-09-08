COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana

La Policía aprehende a ciudadano en Santo Domingo por tráfico de drogas; incautan marihuana y dinero en efectivo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana
El detenido junto con agentes policiales.
Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana
El detenido junto con agentes policiales.

Redacción

Redacción ED.

Un operativo policial en Santo Domingo permitió la detención de un ciudadano por tráfico de drogas, con incautación de marihuana y dinero en efectivo en la calle Unión Nacional Ecuatoriana.

La Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas ejecutó el 7 de septiembre de 2025, a las 17:00, un operativo en la calle Unión Nacional Ecuatoriana, localizada entre las cooperativas 30 de Junio y Modelo, donde detuvo a Andrés Manuel V., ecuatoriano sin antecedentes penales, por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

La intervención se realizó tras recibir información sobre la venta de drogas en la zona y contar con orden judicial para el allanamiento.

Como resultado, los agentes incautaron 13 gramos de marihuana y dinero en efectivo, documentando la evidencia clave para la Fiscalía.

Detalles de la aprehensión

Los oficiales ubicaron a Veintimila en el inmueble y lo interceptaron de inmediato. Se recuperó una funda plástica transparente con 13 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo: 17 billetes de 20 dólares, 6 de 10 dólares, 1 de 5 dólares, 2 de 1 dólar, y monedas que sumaban 180 de 1 dólar, 14 de 0.50 y 18 de 0.25 centavos.

Además, los agentes realizaron un registro complementario del sector, asegurando que la evidencia quedara debidamente documentada y lista para la investigación judicial.

Posteriormente se garantizó la legalidad de la detención y la preservación de los indicios.

Audiencia y formulación de cargos

En la audiencia, el juez titular, confirmó la legalidad de la aprehensión y procedió a formular cargos contra Andrés Manuel V. por presunta violación del Art. 220, numeral 1 literal A del COIP, en calidad de autor directo.

Es procesado por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a pequeña escala.

El procedimiento se realizó bajo modalidad directa, con duración de 20 días.

El defensor del detenido informó en la audiencia que su cliente es consumidor y mostró disposición para colaborar en el proceso, presentando documentación de empleo y residencia en el sector.

Medidas cautelares y disposición judicial

El juez ordenó prohibición de salida del país y presentación semanal ante la Fiscalía, además de la inmediata libertad del procesado, mientras se continúan las investigaciones. También se dispuso la retención de bienes y cuentas bancarias y la destrucción de la sustancia incautada.

Este operativo se suma a otros realizados en zonas céntricas de Santo Domingo. En una operación similar la Policía detuvo a dos expendedores de droga que tenían 306 sobres de sustancias estupefacientes. La detención ocurrió en una zona céntrica cercana a la avenida Quito (5).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en la vía Babahoyo-Jujan: muere conductor de la Flota Babahoyo Interprovincial

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en la vía Babahoyo-Jujan: muere conductor de la Flota Babahoyo Interprovincial

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en la vía Babahoyo-Jujan: muere conductor de la Flota Babahoyo Interprovincial

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO