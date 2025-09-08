Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana

Un operativo policial en Santo Domingo permitió la detención de un ciudadano por tráfico de drogas, con incautación de marihuana y dinero en efectivo en la calle Unión Nacional Ecuatoriana.

La Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas ejecutó el 7 de septiembre de 2025, a las 17:00, un operativo en la calle Unión Nacional Ecuatoriana, localizada entre las cooperativas 30 de Junio y Modelo, donde detuvo a Andrés Manuel V., ecuatoriano sin antecedentes penales, por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

La intervención se realizó tras recibir información sobre la venta de drogas en la zona y contar con orden judicial para el allanamiento.

Como resultado, los agentes incautaron 13 gramos de marihuana y dinero en efectivo, documentando la evidencia clave para la Fiscalía.

Detalles de la aprehensión

Los oficiales ubicaron a Veintimila en el inmueble y lo interceptaron de inmediato. Se recuperó una funda plástica transparente con 13 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo: 17 billetes de 20 dólares, 6 de 10 dólares, 1 de 5 dólares, 2 de 1 dólar, y monedas que sumaban 180 de 1 dólar, 14 de 0.50 y 18 de 0.25 centavos.

Además, los agentes realizaron un registro complementario del sector, asegurando que la evidencia quedara debidamente documentada y lista para la investigación judicial.

Posteriormente se garantizó la legalidad de la detención y la preservación de los indicios.

Audiencia y formulación de cargos

En la audiencia, el juez titular, confirmó la legalidad de la aprehensión y procedió a formular cargos contra Andrés Manuel V. por presunta violación del Art. 220, numeral 1 literal A del COIP, en calidad de autor directo.

Es procesado por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a pequeña escala.

El procedimiento se realizó bajo modalidad directa, con duración de 20 días.

El defensor del detenido informó en la audiencia que su cliente es consumidor y mostró disposición para colaborar en el proceso, presentando documentación de empleo y residencia en el sector.

Medidas cautelares y disposición judicial

El juez ordenó prohibición de salida del país y presentación semanal ante la Fiscalía, además de la inmediata libertad del procesado, mientras se continúan las investigaciones. También se dispuso la retención de bienes y cuentas bancarias y la destrucción de la sustancia incautada.

Este operativo se suma a otros realizados en zonas céntricas de Santo Domingo. En una operación similar la Policía detuvo a dos expendedores de droga que tenían 306 sobres de sustancias estupefacientes. La detención ocurrió en una zona céntrica cercana a la avenida Quito (5).