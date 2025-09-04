Hombre fue asesinado por el ex de su pareja en la comunidad San Pedro, Cañar

Segundo Guillermo Paucar Quintuña, de 38 años, fue asesinado con 28 puñaladas la madrugada de este jueves 4 de septiembre en la comunidad San Pedro, en el cantón Cañar, cuando fue sorprendido por Ángel L., expareja de su conviviente. La Fiscalía investiga el hecho como un crimen pasional.

Ataque en la vivienda durante la madrugada

El crimen ocurrió mientras la víctima descansaba junto a su pareja en su domicilio. De acuerdo con los reportes iniciales de la Policía Nacional, el agresor ingresó de manera sorpresiva a la vivienda y atacó violentamente a Paucar con un cuchillo, provocándole 28 heridas en la zona del cráneo y el torso, lo que ocasionó su muerte en el lugar.

Durante el ataque, la actual pareja del fallecido también resultó herida en el brazo y tórax, al intentar intervenir y defenderlo. Posteriormente, el agresor intentó quitarse la vida con la misma arma, provocándose una herida en el cuello. Sin embargo, fue auxiliado y permanece bajo custodia policial.

Evidencias en la escena y actuación policial

Vecinos del sector, alarmados por los gritos y el caos generado, alertaron a las autoridades. Agentes de la Unidad de Criminalística se trasladaron al lugar, donde encontraron el arma blanca utilizada y varias prendas ensangrentadas, consideradas pruebas clave en el proceso de investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital Homero Castanier, mientras que el presunto victimario recibió atención médica y se encuentra en calidad de detenido.

Fiscalía investiga como crimen pasional

Según fuentes oficiales del caso, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por homicidio, bajo la hipótesis de crimen pasional, debido a que el atacante sería la expareja de la mujer que convivía con la víctima.

Las autoridades continúan recabando testimonios de testigos, informes médicos y peritajes técnicos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el grado de premeditación del ataque. El agresor, Ángel L., será presentado ante la justicia en las próximas horas para la formulación de cargos.

Impacto en la comunidad

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de San Pedro, un sector generalmente tranquilo del cantón Cañar. Moradores han expresado su consternación por la violencia del ataque y han solicitado mayor presencia policial y acciones de prevención frente a casos de violencia interpersonal y de pareja.

Las autoridades locales recordaron la importancia de denunciar situaciones de amenaza o violencia previa, especialmente en casos relacionados con celos, hostigamiento o antecedentes de conflicto entre exparejas. (12)