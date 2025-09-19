Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales.

A los hermanos Byron Fernando López Villacreses y Gabriel López Villacreses pescadores desaparecidos los localizaron con vida en Pedernales. Esto tras zarpar el 11 de septiembre desde el puerto de San Mateo en Manta, Manabí, Ecuador, en la embarcación “Bendición de Dios”. En el trayecto posiblemente víctimas de un atraco en altamar.



Los hermanos pescadores artesanales de la parroquia San Mateo, en el cantón Manta, provincia de Manabí, fueron avistados y rescatados por tripulantes de embarcaciones en el sitio conocido como La Chorrera, en Pedernales.

La noticia, confirmada por familiares alrededor de las 19:00 horas del 18 de septiembre, se propagó rápidamente por el litoral manabita. Familiares y amigos mantenían una vigilia incesante en el muelle de San Mateo.

Estaban a la deriva

La embarcación “Bendición de Dios”, un bote típico de la pesca artesanal ecuatoriana, había zarpado con los hermanos para una faena rutinaria. Sin embargo, el 13 de septiembre, alertas de otros pescadores indicaron que la nave había sido interceptada por presuntos piratas en altamar, un flagelo recurrente en las costas de Manabí.

A los hermanos aparentemente los despojaron de su carga y abandonados a su suerte, según relatos preliminares de testigos marítimos. La búsqueda se intensificó con voluntarios locales, quienes recorrieron la costa del país.

Hermanos oriundos de San Mateo

Los López Villacreses, oriundos de comunidades humildes dedicadas a la pesca como sustento principal, recibieron atención médica inicial en Pedernales para evaluar deshidratación y agotamiento. En las próximas horas, se espera el traslado de los hermanos al puerto de San Mateo para un reencuentro con sus seres queridos.

La provincia de Manabí, con sus 55 parroquias rurales, incluyendo San Mateo parroquializada en 1992, es un bastión de la pesca artesanal en Ecuador, pero también un foco de vulnerabilidades marítimas. Según datos de la Dirección de Espacios Acuáticos (DIRNEA) de la Armada, entre 2020 y 2024, se registraron más de 150 incidentes de desapariciones o asaltos a pescadores en el Pacífico ecuatoriano, con un promedio de 30 casos anuales en Manabí.

Las autoridades no confirmaron si los hermanos pescadores fueron víctimas de los piratas. (27)