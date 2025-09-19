Condenan a 29 años de prisión a hombre por violación en Esmeraldas

Un tribunal sentenció a Sixto Javier V. Ch. a 29 años de prisión por violación a una menor de 12 años, caso denunciado en 2021 y confirmado mediante pruebas periciales de ADN, testimonios y pericias judiciales.

Investigación que inició en 2021

La denuncia se presentó el 17 de febrero de 2021 por la madre de la víctima, cuando la adolescente cursaba un embarazo de 28 semanas. En su relato, explicó que su hija confesó haber sido agredida sexualmente desde los 10 años por su tío político, conviviente de su tía.

La Fiscalía abrió una investigación exhaustiva y dispuso las diligencias correspondientes. Entre estas, se incluyó la práctica de exámenes médicos, entrevistas especializadas y la toma de muestras biológicas. Con estos elementos, se estableció la relación de parentesco entre el acusado y la niña nacida como consecuencia de la agresión.

Pruebas periciales y prisión preventiva

En la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó prisión preventiva contra Sixto Javier V. Ch., medida que permitió continuar con la investigación sin riesgo de fuga.

Los peritos concluyeron, mediante pruebas científicas, que el sentenciado era el progenitor de la hija de la víctima. Estos resultados resultaron fundamentales para fortalecer la acusación presentada por la Fiscalía.

Juicio y sentencia en Esmeraldas

Durante la audiencia de juicio, la fiscal a cargo presentó el testimonio anticipado de la víctima, acompañado de los relatos de agentes policiales, médicos legistas, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y expertos en genética forense.

El tribunal consideró contundente la evidencia presentada y declaró culpable a Sixto Javier V. Ch.. En su fallo, lo condenó a 29 años de prisión, al pago de 60.000 dólares como reparación integral y a una multa de 1.066 salarios básicos unificados.

Contexto judicial en Esmeraldas

Este caso se tramitó bajo el artículo 171, inciso 1, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación con agravantes cuando la víctima es menor de edad.

Los delitos sexuales contra menores representan una de las principales causas judiciales en Esmeraldas.

Lucha contra la violencia sexual

Autoridades y organizaciones de derechos humanos insisten en la importancia de fortalecer mecanismos de prevención y protección para niñas, niños y adolescentes en Esmeraldas, donde la violencia sexual sigue siendo un desafío.

Este fallo se considera un precedente judicial relevante, no solo por la severidad de la sentencia, sino porque refuerza el mensaje de que las agresiones sexuales contra menores serán sancionadas con el máximo rigor de la ley (31).