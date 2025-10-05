Hallazgo macabro en Rocafuerte: dos cuerpos desmembrados fueron encontrados en fundas plásticas

La tarde de este domingo 5 de octubre, moradores de la vía Rocafuerte–Charapotó alertaron a la Policía sobre el hallazgo de restos de cuerpos humanos dentro de fundas plásticas. Las autoridades investigan si corresponden a una pareja reportada como desaparecida días atrás.

Descubrimiento en la vía Rocafuerte–Charapotó

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14h00 en un tramo rural de la carretera que conecta Rocafuerte con Charapotó, en la provincia de Manabí. Personas que transitaban por el sitio notaron varias fundas negras junto a un panfleto con mensajes intimidantes, lo que despertó sospechas.

Al revisar el contenido, se percataron de que las bolsas contenían partes de cuerpos humanos, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acordonaron el área y realizaron un minucioso levantamiento de indicios.

Investigación y primeras hipótesis

Hasta el cierre de esta nota, la identidad de las víctimas no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, algunos testigos aseguran que entre los restos se encontraba el brazo de una mujer, lo que coincide con una alerta de desaparición registrada días antes en Rocafuerte.

De acuerdo con información preliminar, el jueves 2 de octubre se reportó a una pareja desaparecida. Ambos habían salido en un vehículo particular para realizar compras y no regresaron a su domicilio.

Violencia en aumento en Manabí

Este nuevo hecho de violencia se suma a una ola de crímenes que sacude a la provincia de Manabí. Solo un día antes, el sábado 4 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en una zona de maleza del kilómetro 10 de la vía Manta–Montecristi, en el sector Brisas del Cerro.

En ese caso, la víctima —un hombre de entre 30 y 35 años— fue encontrada sin documentos y con cuatro heridas de bala. La Policía investiga si ambos hechos guardan relación dentro de las recientes disputas criminales en el distrito Manta–Montecristi–Jaramijó, donde ya se registran más de 400 muertes violentas en lo que va de 2025.

Autoridades refuerzan controles

Personal de Criminalística se encargó de la inspección de los tres sacos donde estaban los cuerpos y luego del procedimiento fueron embarcados en el vehículo de medicina legal y llevados al centro forense de Manta para seguir con los análisis.

Al sitio tambien llegaron los familiares de los dos desaparecidos para saber si se trataba de sus seres amados, pero se les indicó que deben viajar a la morgue para ver los cuerpos allá.

La ciudadanía, en tanto, expresa preocupación ante el incremento de asesinatos con signos de ensañamiento en la provincia. Líderes comunitarios de Rocafuerte y Montecristi pidieron que se refuercen los patrullajes y que se aceleren las investigaciones para identificar a los responsables.

Un llamado a la seguridad y la justicia

Los recientes crímenes reflejan el complejo escenario de inseguridad que vive la provincia de Manabí, donde cada semana se reportan nuevos casos de muertes violentas. Mientras las familias afectadas exigen respuestas, la población clama por acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a las calles.