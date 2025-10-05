COMUNIDAD POR USD 1
Hombre es hallado sin vida en Montecristi; cifra de homicidios en el cantón asciende a 71 en 2025

El cuerpo de un hombre con impactos de bala fue encontrado en una calle secundaria de Montecristi, detrás de una fábrica de café.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

La tarde del sábado 4 de octubre, un hombre fue hallado sin vida detrás de una fábrica de café en la vía Manta-Montecristi. Específicamente en el kilómetro 10, en el barrio Brisas del Cerro, cerca de la subestación eléctrica del cantón Montecristi. La víctima presentaba cuatro impactos de bala y fue encontrada entre la maleza, en una calle secundaria del área de Montecristi.

Según el jefe policial del cantón Montecristi, William Castro, la víctima aparentaba tener entre 30 y 35 años de edad. No portaba documentos que permitieran establecer su identidad de manera inmediata. Testigos relataron que horas antes habían visto una moto y un vehículo sospechosos en el área de Montecristi. Poco después notaron la presencia del cuerpo.

“Tendría al menos unas cinco horas de fallecido”, indicó Castro, quien confirmó que el cadáver se trasladó al centro forense de Manta para los procedimientos legales correspondientes. La víctima vestía una camiseta amarilla y zapatos deportivos.

Contexto de violencia en la zona

Con este hecho, el distrito policial que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó suma 403 muertes violentas en 2025. Mientras que en el propio Montecristi, específicamente, se registran 71 homicidios durante el año. Las cifras reflejan una creciente preocupación por la inseguridad en la región.

Además, en la noche del viernes 3 de octubre, en Manta, Adrián Albey Zambrano Rezabala, de 28 años, fue asesinado tras un ataque armado mientras descansaba luego de un partido de fútbol barrial en el barrio Cristo Rey, parroquia Tarqui. Los agresores dispararon desde fuera de la cancha, provocando su muerte inmediata y dejando tres personas heridas. Horas antes, otro ciudadano, Carlos Alberto Flores Mera, falleció tras 16 días de hospitalización por un ataque ocurrido el 18 de septiembre en el barrio Jocay. Estos hechos recientes evidencian la creciente preocupación por la violencia en la provincia de Manabí.

Investigación en curso del crimen en Montecristi

Agentes de la Policía de Criminalística se encuentran en la zona de Montecristi recolectando pruebas y realizando las pericias correspondientes. La identidad del occiso se confirmará una vez concluyan los análisis forenses.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este asesinato acontecido en Montecristi, y la policía mantiene operativos de vigilancia para dar con los responsables.

