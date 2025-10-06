COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Drama

Hallan sin vida al policía Elvis Bermeo en el río Quijos tras 17 días desaparecido

Tras 17 días de búsqueda, fue hallado sin vida el policía Elvis Marcos Bermeo Alvarado, quien desapareció mientras realizaba prácticas en el río Quijos, en Napo.
Encuentran cuerpo de agente del GEMA desaparecido durante prácticas en el río Quijos
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

El cuerpo del cabo Elvis Marcos Bermeo Alvarado, miembro de la Policía Nacional del Ecuador, fue hallado este domingo 5 de octubre de 2025 en las aguas del río Quijos, provincia de Napo, tras permanecer 17 días desaparecido. El uniformado había sido arrastrado por la corriente. Esto ocurrió durante prácticas operativas con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), el pasado 18 de septiembre.

Una búsqueda que duró más de dos semanas

La Policía Nacional confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial. En el comunicado, expresó su pesar por la pérdida del agente de 29 años, quien llevaba más de cinco años de servicio en la institución.

El operativo de búsqueda involucró a equipos especializados del GEMA, Grupo de Operaciones Especiales (GOE), bomberos y unidades de rescate de la zona. Durante más de dos semanas, los equipos recorrieron los márgenes del río y emplearon drones y buzos tácticos para localizar el cuerpo.

Finalmente, en la mañana del domingo 5 de octubre, moradores del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo. Este flotaba a la altura de la parroquia Papallacta, en el límite entre las provincias de Napo y Pichincha. Posteriormente, se confirmó que correspondía al cabo Bermeo.

Prácticas que terminaron en tragedia

De acuerdo con información oficial, el policía participaba en entrenamientos acuáticos junto a otros miembros del GEMA. Durante estos entrenamientos, una corriente repentina lo arrastró y lo hizo desaparecer de la superficie.

Las labores de rescate se iniciaron de inmediato, pero las condiciones climáticas adversas y el caudal crecido del río dificultaron los trabajos de localización. En los días siguientes, la institución movilizó unidades de búsqueda terrestre y fluvial, además de apoyo logístico de las comunidades cercanas.

Familiares del cabo Bermeo viajaron desde su provincia de origen, Los Ríos, para acompañar las labores de rescate. Su desaparición generó mensajes de solidaridad entre colegas y ciudadanos, que siguieron el caso con esperanza de hallarlo con vida.

Condolencias institucionales y homenaje póstumo

Tras confirmarse el hallazgo, la Policía Nacional publicó un mensaje de condolencias en sus canales oficiales: “Cuando un policía cae en cumplimiento del deber, su ejemplo se convierte en llama eterna de honor, servicio y sacrificio”.

El cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Tena para los procedimientos legales correspondientes. Se prevé que los restos del agente sean entregados a su familia en las próximas horas para su velatorio y posterior sepultura en su ciudad natal.

El Ministerio del Interior además informó que se abrirá una investigación interna. Esta revisará los protocolos de seguridad durante las prácticas operativas del GEMA, con el fin de prevenir futuros accidentes.

El caso de Elvis Marcos Bermeo Alvarado ha conmovido a la institución policial y a la ciudadanía. Este hecho recuerda los riesgos que enfrentan los uniformados durante su preparación y cumplimiento del deber. Su nombre se suma a la lista de agentes que han perdido la vida mientras servían al país.

