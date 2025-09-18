Hallan muerta a taxista informal desaparecida en el norte de Guayaquil

Silvia Inga Bermúdez, taxista informal de 41 años, fue reportada como desaparecida el domingo 14 de septiembre en Guayaquil. Fue encontrada sin vida días después en el sector de Las Orquídeas. La Policía detuvo a dos personas —un hombre de 19 años y un adolescente de 17— señaladas como responsables. Esto ocurrió tras una persecución vehicular y un allanamiento en Bastión Popular.

Desaparición, hallazgo y detenciones

Silvia había salido a trabajar en el sector de La Aurora, en Daule, cuando fue reportada como desaparecida. Posteriormente, su vehículo fue detectado durante la noche del martes tras evadir un control policial. Esto dio lugar a una persecución que concluyó en la avenida Christian Benítez, a la altura de Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil.

El conductor detenido es un joven de 19 años. Luego, con la información proporcionada por él, se realizó un allanamiento en Bastión Popular. Allí fue aprehendido un adolescente de 17 años en posesión de droga y un cuchillo.

Hallazgo del cuerpo sin vida de la taxista

Los detenidos indicaron a las autoridades la ubicación del cuerpo. Esto permitió dar con el cadáver de Silvia Inga en el sector de Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil. Verificaron que la mujer de 41 años había salido a trabajar como taxista informal para mantener a sus hijos de 12 y 9 años, quienes quedan ahora sin madre.

En la audiencia de formulación de cargos, al joven adulto se le decretó prisión preventiva por el delito de desaparición involuntaria. La investigación continúa para determinar otras responsabilidades e imputaciones.

Impactos sociales y contexto institucional

El caso ha generado conmoción entre vecinos y comunidades del noroeste de Guayaquil. En esta zona, La Aurora, Socio Vivienda, Bastión Popular y Las Orquídeas son sectores vinculados frecuentemente con denuncias por violencia, inseguridad y actividades delictivas.

Las autoridades policiales y judiciales deberán ahora esclarecer varios puntos: motivo del crimen, participación exacta de los detenidos, y si hubo planificación previa o vinculación con redes criminales. También se investiga si se trata de un crimen al azar o selectivo.

Silvia Inga deja como huella tres hijos menores (12 y 9 años) que ahora enfrentan la pérdida de su madre. La violencia contra mujeres que trabajan informalmente, y cuya vulnerabilidad tiene mayor exposición, es tema recurrente en estudios de seguridad pública.

Perspectiva judicial y próximos pasos

El juez de garantías deberá evaluar los cargos que se le imputen al adolescente detenido, así como la responsabilidad del adulto que ya está con prisión preventiva. Se espera que en los próximos días se conozcan los detalles forenses del cuerpo —causa de muerte, evidencia balística si la hay, estado del cuerpo, etc.—, así como declaraciones de los detenidos que puedan aportar al caso. (12)