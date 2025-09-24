Hallan cabeza humana a una cuadra de la cárcel de Machala; Policía investiga

La mañana de este miércoles, 24 de septiembre, fue hallada una cabeza humana dentro de una funda en la esquina de las calles Juan Montalvo y Manuel Estomba, a escasos metros del centro de privación de libertad de Machala, en la provincia de El Oro. La víctima, un hombre no identificado, fue encontrada por un ciudadano que dio aviso al Ecu 911, tras percatarse del contenido del paquete que también incluía un mensaje amenazante.

Hallazgo de cabeza humana en zona céntrica

El reporte preliminar de las autoridades indica que el hallazgo se produjo alrededor de las 09h30, cuando un transeúnte observó una funda plástica con logotipo comercial en la esquina de la calle, acompañada de una cartulina. Al acercarse, notó que dentro de la funda había otras bolsas más pequeñas y restos que parecían humanos, De inmediato se alejó del lugar y llamó al Ecu911 Machala.

Poco después, unidades de la Policía Nacional y Criminalística acudieron al lugar y confirmaron que en el interior de la funda se encontraba una cabeza humana, embalada cuidadosamente. El comandante policial de El Oro, Pablo Fajardo, señaló que se trata de un hombre cuya identidad se desconoce hasta el momento.

La escena quedó acordonada por agentes para permitir el trabajo de las unidades investigativas. Mientras, se tomaban registros fotográficos y se recogían indicios balísticos y biológicos en el sitio.

Panfleto con amenazas junto a la cabeza humana

Uno de los elementos más relevantes del hallazgo fue una cartulina blanca con un panfleto escrito a mano. Este contenía amenazas explícitas y mensajes dirigidos a personas no identificadas, posiblemente relacionadas con actividades delictivas.

Las autoridades no han confirmado si el contenido del mensaje se vincula a bandas delictivas o si se trata de una advertencia entre grupos criminales organizados que operan dentro o fuera del sistema penitenciario.

Investigación en curso y preocupación por violencia

La unidad de Muertes Violentas (Dinased) ha tomado el caso y trabaja en la identificación de la víctima. También realizan el análisis de posibles conexiones con hechos violentos recientes ocurridos en la ciudad. Se realizarán exámenes forenses para tratar de identificar la cabeza hallada y determinar si existe un cuerpo asociado en otra parte de la ciudad.

Este hecho se produce en un contexto de aumento del crimen organizado y violencia extrema en varias provincias del país, especialmente en zonas costeras. Machala, como otras ciudades de El Oro, ha registrado un incremento en delitos asociados a ajustes de cuentas, microtráfico y control territorial.

La madrugada del lunes 22 de septiembre, un violento motín en la cárcel de Machala dejó 14 muertos, entre ellos un guía penitenciario.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en los alrededores del centro penitenciario.