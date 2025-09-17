Guía penitenciaria es atacada a tiros mientras esperaba el bus

Una guía penitenciaria fue asesinada a tiros la mañana de este miércoles mientras esperaba el transporte público en los exteriores del Complejo Penitenciario del Puerto Principal, en la vía a Daule, zona norte de Guayaquil. Testigos indicaron que dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la funcionaria. Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver. La Policía ha iniciado una investigación para determinar la identidad de los agresores.

El crimen y su contexto inmediato

La víctima, que se encontraba uniformada, esperaba el transporte cuando fue abordada por dos individuos armados. Los disparos le causaron la muerte inmediata en el lugar del hecho, según los reportes preliminares.

Este asesinato ocurre en las inmediaciones del principal centro carcelario del país, donde están recluidos miembros de organizaciones criminales de alto perfil. La Policía Nacional acordonó el área y activó sus unidades investigativas para rastrear a los atacantes, que habrían huido por una de las vías periféricas del sector.

Recrudecimiento de ataques al personal penitenciario

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados contra trabajadores del sistema penitenciario en Ecuador durante 2025:

11 de septiembre: Dos funcionarios del sistema carcelario fueron asesinados en un restaurante en Guayaquil.

Abril de 2025: Tres guías penitenciarios fueron ejecutados en Portoviejo, en lo que la Policía calificó como una operación dirigida por grupos del crimen organizado.

En total, más de 10 funcionarios penitenciarios han sido asesinados en lo que va del año, lo que pone en evidencia el alto riesgo laboral y la vulnerabilidad del personal frente a represalias externas e internas.

Grave crisis carcelaria en Ecuador

Desde inicios de 2024, Ecuador ha vivido una crisis penitenciaria sin precedentes. El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno, clasificando a varias bandas como organizaciones terroristas, entre ellas Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones.

Las cárceles han sido centros de operaciones criminales y escenarios de múltiples motines, fugas masivas y asesinatos selectivos. Aunque el Ejecutivo ha implementado intervenciones militares y traslados de reos, la violencia sigue escalando, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

En particular, los trabajadores penitenciarios han sido señalados como objetivos de represalias, según informes de inteligencia policial, debido a los controles y requisas realizados en los pabellones de alta peligrosidad.

Investigaciones en curso y medidas urgentes

La Policía Judicial y la Fiscalía trabajan en la identificación de los responsables del asesinato de este miércoles. Se analiza circuito cerrado de cámaras en el sector y se ha solicitado la cooperación ciudadana a través de canales oficiales.

Mientras tanto, sindicatos y asociaciones de trabajadores penitenciarios han pedido al Gobierno mayores garantías de seguridad, transporte seguro y resguardo permanente durante los traslados hacia los centros carcelarios. (12)