Es el segundo integrante de la misma familia en ser asesinado a tiros

Francisco Alberto Mero Torres, de 21 años, es el segudno hermano de la misma familia en ser asesinado. Mero apareció muerto de varios disparos el lunes 8 de septiembre de 2025 en Leonidas Plaza, Sucre, Ecuador, cerca del cementerio general, en un presunto asesinato que la Policía investiga para esclarecer un nuevo caso de violencia.

La ciudadela Francisco Marazita, en la parroquia Leonidas Plaza del cantón Sucre, se llenó de lamentos, después que transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de Francisco Mero, conocido como “Firi”, en la parte posterior del cementerio general. El joven, de 21 años, presentaba múltiples disparos y signos de violencia, con evidentes marcas de maltrato en la espalda. La Policía Nacional acudió tras la alerta de los vecinos, iniciando una investigación inmediata.

Testigos cercanos a la víctima relataron que “Firi” consumía drogas y sufría ataques epilépticos, pero las autoridades evitan vincular estos datos directamente con el crimen. Los agentes sospechan que el asesinato ocurrió en otro lugar y que los responsables abandonaron el cuerpo cerca del cementerio, aunque no descartan un ataque en el sitio. La falta de cámaras en la zona y de testigos directos complica las pesquisas.

En la casa donde velaban a Francisco, el dolor era insoportable. Los familiares revivieron la tragedia del 31 de agosto de 2023, cuando Ricardo Mero, hermano de Francisco, murió baleado por un sicario en el malecón de San Vicente. Ricardo buscó refugio en un almacén, pero recibió disparos mortales que también hirieron a una cajera y a un guardia de seguridad.

Segundo hermano en ser víctima de un asesinato

La Policía abrió una investigación de oficio para esclarecer el asesinato de Francisco Mero. Un agente, que pidió anonimato, señaló: “Estamos recopilando indicios para determinar el móvil y encontrar a los responsables”. La ausencia de autopsia, debido a la decisión familiar de no trasladar el cuerpo al centro forense de Manta, limita los avances, pero los agentes analizan posibles conexiones con el crimen organizado.

Manabí enfrenta una escalada de violencia con 568 homicidios en el primer semestre de 2025, un 15% más que en 2022. En San Vicente, el asesinato de Ricardo Mero en 2023 marcó un precedente de sicariato, un problema recurrente en el cantón Sucre. En julio de 2025, otro joven fue hallado baleado en Bahía de Caráquez, un caso con similitudes al de “Firi”.

Dolor familiar y comunidad

El velorio de Francisco desató una mezcla de tristeza y rabia. Una vecina, que prefirió no identificarse, comentó: “Es como revivir lo de Ricardo; esta violencia nos está matando”. Los cánticos y rezos en la casa de la ciudadela Francisco Marazita reflejaban el duelo de una familia golpeada dos veces por la delincuencia. Los conocidos de “Firi” lo recordaron como un joven alegre, pese a sus problemas de salud y adicciones.

La Policía Nacional pidió a la comunidad colaborar con información al 1800-Delito. Los agentes planean reforzar patrullajes en Leonidas Plaza, especialmente cerca del cementerio, donde la falta de iluminación facilita actos delictivos.

Investigación en curso

La hipótesis de un ajuste de cuentas no se descarta, pero las autoridades evitan especular sin pruebas. Los indicios recolectados en la escena están bajo análisis, y la Policía busca testigos que aclaren cómo llegó el cuerpo al lugar. El caso de Francisco Mero reaviva el temor en Sucre, donde los residentes exigen medidas urgentes contra la inseguridad.

En 2024, un informe periodístico señaló que el 60% de los homicidios en Manabí quedan sin resolver por falta de evidencias. Este nuevo crimen pone a prueba la capacidad de las autoridades para frenar la ola de violencia que azota la región, mientras la familia Mero llora otra pérdida irreparable. (22)