¡Crimen en Bahía! Encuentran a un hombre baleado junto al cementerio

A las 09h00 de este lunes 8 de septiembre de 2025, transeúntes descubrieron el cuerpo sin vida de Francisco Alberto Mero Torres, de 30 años, tirado en la vía pública junto al cementerio general de Bahía de Caráquez, en el cantón Sucre, Manabí.

Testigos alertaron a la Policía Nacional, pero nadie vio cómo ocurrió el hecho. El cuerpo presentaba heridas de bala, lo que llevó a los agentes a investigar sobre un asesinato. Sin embargo, la investigación enfrenta obstáculos, ya que los familiares de Mero retiraron el cuerpo sin permitir su traslado al centro forense de Manta para la autopsia.

La Policía Nacional abrió una investigación de oficio, pero la falta de autopsia limita los avances. Los agentes de Criminalística no pudieron realizar pericias en el lugar debido a la rápida intervención de los familiares. Según un oficial, que prefirió el anonimato, “sospechamos que lo mataron en otro lugar y abandonaron el cuerpo, aunque no descartamos un crimen en el sitio”. La ausencia de testigos directos complica el caso.

Mero tenía antecedentes judiciales, según el Consejo de la Judicatura: un proceso por hurto en 2016 y otro por violación de propiedad privada en 2018. La Policía no vincula directamente estos antecedentes con el crimen, respetando la presunción de inocencia, pero los considera en la investigación.

Contexto de violencia en Manabí

Manabí enfrenta una creciente ola de violencia ya que registró 568 homicidios en el primer semestre de 2025. Bahía de Caráquez, aunque menos afectada que Manta o Portoviejo, no es ajena a los crímenes violentos. En julio de 2025, un hombre fue asesinado bajo circunstancias similares, con el cuerpo abandonado en una vía pública. Los asesinatos por ajuste de cuentas o disputas personales son frecuentes en la región, aunque las autoridades evitan especular sobre el móvil en este caso.

Un vecino de la zona, que pidió no ser identificado, comentó: “Encontrar un cuerpo así asusta; nunca vimos algo parecido cerca del cementerio”. La comunidad exige más patrullajes para garantizar la seguridad en Bahía de Caráquez.

La Policía Nacional continúa recopilando testimonios y analizando posibles cámaras de seguridad cercanas al cementerio general. La falta de autopsia representa un desafío, ya que impide determinar la hora exacta de la muerte o el tipo de arma utilizada. Un portavoz policial señaló: “Estamos comprometidos con esclarecer este crimen, pero necesitamos la colaboración ciudadana”.

Llamado a la colaboración para tener información del hombre baleado

Las autoridades instaron a los residentes a denunciar cualquier información relevante al 1800 Delito. También planean intensificar los controles en el cantón Sucre, especialmente en áreas vulnerables como el entorno del cementerio, donde la iluminación es escasa.

Este caso refleja los retos de investigar homicidios en zonas con poca vigilancia. En 2024, un informe periodístico destacó que el 60% de los asesinatos en Manabí quedan sin resolver por falta de pruebas o testigos. La decisión de los familiares de Mero de no permitir la autopsia complica aún más el proceso, aunque la Policía respeta su derecho a manejar el cuerpo.

La comunidad de Bahía de Caráquez espera respuestas rápidas. Mientras, las autoridades refuerzan su presencia en la zona, buscando prevenir nuevos hechos violentos y recuperar la confianza de los ciudadanos en una región marcada por la inseguridad. (22)