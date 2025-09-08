COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Portoviejo comenzó la semana con un asesinato en Picoazá; el sujeto iba en moto cuando recibió el ataque

Luego de las pericias el cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Portoviejo comenzó la semana con un asesinato en Picoazá; el sujeto iba en moto cuando recibió el ataque
El hecho sucedió aproximadamente a las 07h00 de este lunes en la urbanización Virgen de Guadalupe, ubicada en la parroquia Picoazá.
Portoviejo comenzó la semana con un asesinato en Picoazá; el sujeto iba en moto cuando recibió el ataque
El hecho sucedió aproximadamente a las 07h00 de este lunes en la urbanización Virgen de Guadalupe, ubicada en la parroquia Picoazá.

Redacción

Redacción ED.

Ni bien comenzaba la mañana de este lunes 8 de septiembre y en Portoviejo ya se registraba un asesinato. Todo sucedió cuando una una persona resultó asesinada en momentos cuando se movilizaba en una moto.

El hecho sucedió aproximadamente a las 07h00 de este lunes en la urbanización Virgen de Guadalupe, ubicada en la parroquia Picoazá de la capital manabita. Según versiones de testigos, un hombre de aproximadamente 25 años de edad huía de quienes se convirtieron en sus verdugos. A pesar de querer esquivar el ataque, le resultó imposible y las balas lo alcanzaron.

Un ataque letal

El cuerpo de la víctima quedó tirado junto a la motocicleta y los moradores dieron aviso a la Policía Nacional. Agentes de la unidad de Criminalística y Dinased llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones de este asesinato.

Tras acordonar el perímetro de la escena del crimen, en el lugar los gendarmes recolectaron al menos una decena de casquillos de bala que le habrían descargado al sujeto.  Luego de las pericias el cuerpo fue llevado hasta el Centro Forense de Manta para practicarle la la autopsia de ley correspondiente. Hasta el momento se desconoce cuántos proyectiles de los utilizados en el ataque impactaron contra la humanidad de la víctima.

Crímenes habían parado

La persona fue identificada como Jhonny Vélez mientras que, de momento, se desconoce quiénes fueron los responsables de este hecho violento pues la Policía aún se encuentra dando seguimiento. Mientras que en los moradores existe preocupación y consternación por lo sucedido.

Este ataque armado ocurre después de varias semanas que no se registraba hechos violentos en Picoazá. El último hecho violento se dio cuando a Gilberth Gregorio Rivas Gilces, de aproximadamente 25 años, lo asesinaron cuando estaba en un local de comida rápida en la parroquia Picoazá de Portoviejo. El crimen se dio al finalizar la tarde del domingo, 24 de agosto de 2025, en la ciudadela El Maestro.

Rivas disfrutaba de una salchipapas en una mesa al aire libre, cuando dos desconocidos en una motocicleta irrumpieron en el lugar. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon varias veces, impactaron a Rivas en el pecho y la cabeza, y luego huyeron a toda velocidad. Tampoco hay detenidos por este asesinato. (37/22).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO