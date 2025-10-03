Ejército Ecuatoriano libera a secuestrados y captura a tres sospechosos en Santo Domingo

El Ejército Ecuatoriano rescató a dos ciudadanos secuestrados y capturó a tres sospechosos durante un operativo militar realizado este jueves en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El operativo militar que cambió el rumbo

El hecho ocurrió en el sector de ingreso al Plan de Vivienda, en Santo Domingo, cuando patrullas del Batallón de Ingenieros No. 67 “Montúfar” ejecutaban labores de control de armas y municiones. En medio del recorrido, los uniformados detectaron un vehículo sospechoso donde se encontraban dos ciudadanos retenidos contra su voluntad.

Según información preliminar, los secuestradores interceptaron a las víctimas en la vía a Esmeraldas. Los hombres se movilizaban en una motocicleta cuando fueron obligados a subir a un automóvil Kia Soluto color negro, en el que inició la huida hacia la ciudad. Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por el control militar instalado en la zona.

Los soldados actuaron con rapidez y profesionalismo. Tras una revisión minuciosa, lograron liberar a secuestrados y detener a tres ciudadanos identificados como Cristian V., (21 años) Jeferson H. (26 años) y Josué A. (22 años).

Víctimas a salvo y detenidos en manos de la justicia

Las dos víctimas resultaron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron asistencia inmediata. Las autoridades destacaron que su estado de salud es estable.

Por su parte, los tres sospechosos quedaron bajo custodia y se los entregó a la Policía Nacional para el inicio de las investigaciones correspondientes. El vehículo involucrado también fue retenido como parte de las pruebas del caso.

Contexto: secuestros y respuesta estatal

Este operativo se enmarca en las acciones de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex), desplegadas por las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país para reforzar la seguridad ciudadana frente al avance del crimen organizado.

En lo que va del año hay un incremento del delito de secuestro. Estos delitos suelen estar relacionados con bandas que buscan financiamiento mediante cobros ilegales y extorsiones.

El rescate en Santo Domingo se convierte en un precedente importante dentro de la lucha contra estas estructuras. En declaraciones oficiales, voceros militares reiteraron que el compromiso es mantener la presencia territorial y trabajar en coordinación con la Policía y la Fiscalía.

Voces de la comunidad

Ciudadanos destacaron la necesidad de fortalecer los patrullajes permanentes. La acción militar en Santo Domingo evidencia el impacto de la presencia de las Fuerzas Armadas en sectores estratégicos. El rescate permitió liberar a secuestrados, poner a salvo a las víctimas y entregar a los implicados a la justicia (31).