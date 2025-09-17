Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Las jóvenes Jenifer Andrea Fonseca Almeida (19 años) y Kristhel Alexa Vera Almeida (15 años) fueron asesinadas por sujetos armados mientras se encontraban en una vivienda del sector Nueva Esperanza, parroquia El Salto, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. El crimen ocurrió este lunes, 15 de septiembre, y es investigado por las autoridades competentes.

Ataque armado en vivienda deja dos víctimas

El hecho ocurrió mientras las dos jóvenes visitaban un domicilio del sector. De acuerdo con la versión de la propietaria del inmueble, Jenifer y Kristhel estaban por ingresar al baño cuando varios hombres armados irrumpieron de forma violenta.

Los agresores amenazaron a la dueña de casa y, sin mediar más palabras, dispararon contra las primas. Jenifer Andrea murió en el lugar, mientras que Kristhel Alexa fue trasladada de urgencia al Hospital Martín Icaza, donde falleció a consecuencia de las heridas.

Criminalística levantó evidencia en el sitio

Agentes de la Unidad de Criminalística procesaron la escena del crimen, donde se recolectaron cuatro vainas percutidas, que corresponden al arma utilizada en el ataque.

La Fiscalía General del Estado ordenó el traslado de los cuerpos al Centro Forense del Cementerio General de Babahoyo, donde se realizará la necropsia correspondiente para avanzar en el proceso judicial.

Fiscalía y Policía investigan el crimen de dos primas

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar la identidad de los autores materiales del doble crimen y el motivo del ataque. No se han revelado aún posibles líneas de investigación ni hipótesis oficiales, pero las autoridades no descartan ninguna posibilidad, incluyendo ajuste de cuentas o intimidación criminal.

La unidad especializada en muertes violentas (DINASED) está a cargo de recopilar testimonios, analizar cámaras de seguridad cercanas y cotejar antecedentes de personas involucradas directa o indirectamente con el caso.

Alerta por violencia en la provincia de Los Ríos

El hecho se suma a una creciente ola de violencia armada en la provincia de Los Ríos, que ha registrado múltiples casos de muertes violentas en lo que va del año. Babahoyo, capital provincial, es uno de los cantones donde se han intensificado operativos policiales debido al accionar de grupos delictivos.

La Policía Nacional solicita a la ciudadanía que, si dispone de información que permita esclarecer este doble crimen, la comparta de forma confidencial a través del número 1800-DELITO (335486). (12)