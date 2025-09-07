Dos hombres fueron hallados asesinados en una vía de Montecristi, cerca de la Refinería

La mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025, dos cuerpos con impactos de bala fueron descubiertos en un camino rural que conduce a la vía de la Refinería en el cantón Montecristi. Con este hecho, el distrito policial que incluye Manta, Montecristi y Jaramijó alcanza las 353 muertes violentas en lo que va del año.

La violencia volvió a golpear a Manabí. Alrededor de las 09h00, moradores que transitaban por una vía de tercer orden en Montecristi se toparon con una escena macabra: dos hombres yacían tendidos en el suelo, sin vida y con heridas de arma de fuego. Alarmados, dieron aviso de inmediato al ECU 911, que coordinó la presencia de unidades policiales y de Criminalística.

Identidades confirmadas

En un primer momento, no se brindaron mayores detalles de las víctimas, pero horas después trascendió que los cuerpos ingresaron a la morgue con los nombres de Zambrano Robles Nexar Ignacio y Álava Santos Lenin Andrés. Las primeras indagaciones apuntan a que fueron atacados en otro sitio y abandonados en la vía, aunque esta hipótesis está en investigación.

Agentes de Criminalística levantaron al menos varios indicios balísticos en el área, que quedó acordonada durante varias horas mientras se desarrollaban los peritajes. El hecho, por su modalidad, guarda similitudes con los ataques bajo la lógica del sicariato que se repiten en la provincia.

Violencia sin tregua en Manta y Montecristi

Este doble crimen se suma a la ola de muertes violentas que el día anterior ya había teñido de sangre las calles de Manta. El sábado 6 de septiembre, la ciudad vivió una jornada marcada por tres ataques armados en distintas zonas, que dejaron cuatro asesinados.

Entre los casos más impactantes estuvo el de Elvis Zambrano Sabando, de 26 años, quien murió tras ser atacado a tiros mientras se movilizaba en un tanquero expendedor de agua en el sector Sí Vivienda. Su acompañante resultó herido y lo trasladaron a una casa de salud. Ese mismo día, en la parroquia Los Esteros, a otro hombre lo asesinaron a plena luz de la tarde mientras participaba en un velorio. Este crimen también fue reportado como un ajuste de cuentas.

Estos episodios ocurrieron apenas semanas después de que en Manta se multiplicaran los hechos violentos vinculados al crimen organizado, lo que refuerza la sensación de inseguridad en la ciudadanía.

Escalada de cifras alarmantes

Con los dos cuerpos hallados en Montecristi, la cifra de muertes violentas en el distrito que integran Manta, Montecristi y Jaramijó llegó a 353 casos en lo que va del 2025. Esta estadística, confirmada por fuentes policiales, refleja un escenario crítico en el que las bandas delictivas disputan el control territorial. Especialmente en sectores vinculados a rutas de microtráfico, contrabando y actividades logísticas del puerto.

Los pobladores de la zona expresan su temor ante la recurrente violencia. “Ya no se puede vivir tranquilo, todos los días hay noticias de muertos. Uno sale a trabajar con miedo y no sabe si regresa”, comentó un habitante de Montecristi, que prefirió mantener su nombre en reserva.

Respuesta policial ante la ola de muertes violentas

Tras el hallazgo, unidades especiales de la Policía Nacional llegaron al lugar, recogieron evidencias y trasladaron los cuerpos a la morgue de Manta. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se habían reportado capturas ni pistas claras sobre los responsables del crimen.

Fuentes de la institución señalaron que se investigan posibles conexiones entre este doble asesinato y los hechos violentos registrados en Manta un día antes, lo que permitiría trazar un patrón de retaliaciones entre grupos armados.

Mientras tanto, familiares de las víctimas llegaron a los exteriores del Centro Forense de Manta, donde se vivieron escenas de dolor, reclamos y llanto.

