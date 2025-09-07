Asesinan a un hombre y hieren a otro en ataque armado contra un tanquero en Manta

Este sábado 6 de septiembre, un nuevo hecho de sicariato se registró en la entrada al sector Sí Vivienda de Manta, cuando dos hombres fueron atacados a tiros mientras se movilizaban en un tanquero expendedor de agua. El ataque dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

El hecho se produjo alrededor de las 18h00, en circunstancias que aún son materia de investigación. Según testigos, una camioneta cerró el paso al tanquero que salía del sector, lo que generó una colisión. En ese momento, los ocupantes del vehículo expendedor de agua descendieron para verificar los daños, sin imaginar que serían emboscados.

De la camioneta bajaron varios hombres armados que, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra ellos. La escena quedó marcada por el estruendo de los disparos y el caos entre quienes transitaban por la zona.

Identidades de las víctimas

Al fallecido lo identificaron como Elvis Zambrano Sabando, de 26 años, quien murió de contado tras recibir varios impactos de bala en la cabeza. Su acompañante, Gustavo René H., de 31 años, resultó con heridas graves y lo trasladaron de emergencia a una casa de salud, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional acudió de inmediato al lugar y procedió a acordonar el área para levantar indicios balísticos y recopilar testimonios. Familiares del fallecido llegaron poco después, consternados al conocer lo ocurrido.

Ola de sicariatos en Manta

El crimen se suma a una escalada de hechos violentos que sacuden a Manta en los últimos días. Apenas unas horas antes, en el barrio Rumiñahui de la parroquia Los Esteros, un hombre conocido como José David Salcedo Macías, alias ‘Billete’, fue asesinado mientras asistía al velorio de otro ciudadano, también víctima de la violencia.

Ambos sucesos reflejan la gravedad del escenario en la ciudad. La modalidad del sicariato se ha convertido en un patrón recurrente para ajustes de cuentas y disputas delictivas.

Cifras que preocupan

De acuerdo con datos preliminares de la Policía, en lo que va del 2025 se registran 349 muertes violentas en el distrito policial que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó. La mayoría de estos hechos están relacionados con el crimen organizado y la lucha por el control de territorios.

Las autoridades han desplegado operativos en varios sectores del cantón, sin embargo, la ciudadanía sigue reclamando mayor seguridad ante la imparable ola de asesinatos. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este último ataque.

La reiteración de hechos violentos en espacios públicos, a plena luz del día y en presencia de transeúntes, mantiene a los mantenses en un clima de miedo e incertidumbre. Cada nuevo caso evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades locales y nacionales en la lucha contra la delincuencia organizada.