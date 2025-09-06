Sicariato en Manta: un muerto y un herido durante velorio en el barrio Rumiñahui

La violencia no da tregua en Manta. La tarde de este sábado 6 de septiembre, alrededor de las 14h00, un ataque armado se registró en el barrio Rumiñahui, parroquia Los Esteros, dejando un hombre fallecido y otro herido. El hecho ocurrió mientras se velaba a otra víctima de la delincuencia. Esto evidencia la espiral de violencia que golpea a la ciudad.

De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados llegaron hasta la intersección de la calle 112 y la avenida 104 para asesinar a José David Salcedo Macías, alias “Billete”, de 32 años. El sicariato ocurrió en presencia de decenas de personas que acompañaban el velorio de Genaro López, conocido como “Chiquitín”. Él había sido asesinado la noche del jueves 4 de septiembre en el mismo sector.

El sicariato dejó también a un herido, quien fue trasladado de urgencia a la clínica de Los Esteros, según datos preliminares.

Una tragedia en medio del luto

Testigos aseguraron que “Billete” había llegado al velorio para rendir tributo a su amigo con mariachis, sin sospechar que sería la siguiente víctima. Su cuerpo quedó en el mismo lugar donde se velaba a “Chiquitín”, generando escenas de desesperación y miedo entre los asistentes.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron la zona hasta la llegada del personal de la DINASED. Este equipo inició el levantamiento de indicios. En el área se encontraron al menos cuatro restos balísticos.

Antecedentes del fallecido

El oficial de Policía Cristhian Sarmiento confirmó que José David Salcedo Macías tenía antecedentes penales, aunque no se especificaron los delitos. Esta situación refuerza la hipótesis de que el crimen responde a disputas delictivas que se trasladan incluso a escenarios familiares y comunitarios.

Violencia en aumento en Manta

Con este nuevo crimen, Manta suma 12 muertes violentas en lo que va de septiembre. Esta cifra es alarmante y refleja la intensificación de la violencia en la ciudad manabita.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con los responsables. Mientras tanto, la ciudadanía sigue viviendo con temor en medio de una ola delictiva que parece no tener freno.

