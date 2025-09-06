Sicarios asesinan a propietario de taller automotriz en la parroquia Tarqui, de Manta

Una ráfaga de disparos estremeció a los habitantes de la parroquia Tarqui, en Manta. El hecho ocurrió la mañana de este sábado 6 de septiembre de 2025. Testigos aseguraron que más de diez detonaciones se escucharon en la intersección de la calle 110 y la avenida 111, sembrando pánico en el sector.

Hombres llegaron en un vehículo y se dirigieron directamente a un taller de mecánica automotriz. Allí dispararon contra su propietario, identificado como Henry Eduardo Villarroel Bravo, de 33 años de edad. Tras la agresión, el hombre perdió la vida de manera inmediata.

Vecinos narraron lo ocurrido en el ataque

Según los habitantes de la zona, luego de los disparos se escuchó el ruido del vehículo en el que escaparon los responsables. El crimen quedó marcado por la violencia y la rapidez con la que actuaron los sicarios.

Minutos más tarde, las autoridades fueron alertadas sobre la quema de un vehículo que, de acuerdo con las primeras versiones, habría sido el mismo utilizado por los atacantes para huir del lugar.

Escenas de dolor en el lugar del crimen

Al conocerse la noticia, familiares de la víctima llegaron al sitio del asesinato. Entre gritos y llanto protagonizaron momentos desgarradores frente al taller, donde quedaron evidencias de la violenta acción.

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que afecta a la ciudad. Con el asesinato de Villarroel Bravo, ya son 348 muertes violentas en Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año, según cifras policiales. (07) (02).