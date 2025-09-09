COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Dos hombres detenidos en Cuyabeno por transportar 768 kilos de marihuana

En Cuyabeno, Sucumbíos, dos hombres fueron detenidos con 768 kilos de marihuana tras un operativo militar, enfrentando prisión preventiva por presunto narcotráfico.
Dos detenidos en Cuyabeno por transportar 768 kilos de marihuana.
Redacción

Redacción ED.

Edgar Alexis G. C., y Omar Daniel S. N., fueron detenidos en Tarapoa, Cuyabeno, Sucumbíos, tras un operativo de las Fuerzas Armadas que incautó 768 kilos de marihuana ocultos en una camioneta, según la Fiscalía General del Estado.

En un operativo de inteligencia ejecutado en la madrugada del 9 de septiembre de 2025, personal de las Fuerzas Armadas detuvo a Edgar Alexis G. C., y Omar Daniel S. N. Ocurrió en el sector de Río Aguas Negras, en la carretera de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Los sospechosos circulaban en una camioneta que, tras una requisa, reveló 20 bultos negros con 800 paquetes de marihuana.

La marihuana

El acta de pesaje confirmó un peso neto de 768 kilogramos, y una prueba preliminar de campo identificó la sustancia como marihuana. El caso fue presentado en una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos ante un juez de garantías penales en Cuyabeno.

El fiscal de turno detalló que los militares actuaron tras información de inteligencia, interceptando el vehículo en un control rutinario.

La droga, embalada en paquetes de aproximadamente un kilo cada uno, estaba destinada presuntamente al mercado internacional. Pero las autoridades no han precisado su destino final. La Fiscalía fundamentó la solicitud de prisión preventiva en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula los delitos de tráfico ilícito de sustancias como la marihuana, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga.

Prisión preventiva

El juez acogió el pedido, ordenando la prisión preventiva de ambos procesados. Además de la prisión preventiva, el juez dispuso la retención de la camioneta utilizada en el delito. Se incluyó la prohibición de enajenarla, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de los sospechosos. Estas medidas buscan garantizar la trazabilidad de los bienes relacionados con el presunto delito y evitar la dispersión de recursos que puedan provenir del narcotráfico.

La Fiscalía no ha revelado si los detenidos forman parte de una red criminal más amplia. Aunque fuentes policiales indicaron que las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones de narcotráfico.

Operativo en la frontera

El operativo en Tarapoa se enmarca en los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por combatir el narcotráfico en las zonas fronterizas, especialmente en Sucumbíos, una provincia estratégica por su cercanía con Colombia.

Según el fiscal, la intervención de las Fuerzas Armadas fue clave para desarticular este cargamento de estupefacientes, que representa una de las mayores incautaciones de marihuana en la región en lo que va de 2025. (27)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (EN JUEGO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

