Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Dos adolescentes fallecieron electrocutados en un parque de diversiones ubicado en la avenida Monseñor Leonidas Proaño, en el cantón Milagro, provincia del Guayas. El hecho ocurrió durante los preparativos para las fiestas de cantonización. El incidente, que involucró a un menor de 16 años y una adolescente, ocurrió mientras se realizaban pruebas en una atracción mecánica. Así lo confirmó la Policía Nacional.

El menor, quien trabajaba en la instalación del parque, recibió una descarga eléctrica al manipular una de las atracciones. La corriente también alcanzó a una adolescente que se encontraba cerca, causando la muerte inmediata de ambos. Las autoridades precisaron que los juegos mecánicos aún no estaban abiertos al público. Los responsables estaban en proceso de tramitar los permisos necesarios para su operación, según un comunicado de la Alcaldía de Milagro

Municipio lamentó el caso de los adolescentes electrocutados

Personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron al lugar para atender la emergencia. Las pericias preliminares apuntan a un fallo eléctrico en la atracción como la causa del accidente. No obstante, las autoridades continúan analizando las circunstancias exactas del suceso. Los cuerpos de las víctimas los trasladaron para los procedimientos legales y forenses.

La Alcaldía de Milagro expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y lamentó el trágico incidente, que empaña las celebraciones por el 112 aniversario de la cantonización. Las festividades, que incluyen eventos culturales y recreativos, atraen a miles de personas cada año. El parque de diversiones formaba parte de las actividades planeadas.

Seguridad en los juegos mecánicos en Milagro

Tras el accidente, las autoridades locales han anunciado una revisión de las medidas de seguridad en este tipo de instalaciones. El cantón Milagro, ubicado en la provincia del Guayas, es conocido por su actividad agrícola y comercial, y las fiestas de cantonización son un evento significativo para la comunidad. Este incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en los juegos mecánicos.

Las autoridades se han comprometido a reforzar los controles para garantizar que las atracciones cumplan con las normas de seguridad eléctrica y operativa, con el objetivo de prevenir futuras tragedias. La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades y esclarecer los detalles del accidente.