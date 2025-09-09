Dolor en Déleg: despiden a “Teresita”, la abuelita víctima de un crimen atroz

Este martes, el cantón Déleg, en Cañar, despidió entre muestras de dolor e indignación a Luz América Beltrán, una adulta mayor de 83 años que fue encontrada sin vida en su domicilio tras ser víctima de una agresión física y sexual extrema. Familiares, amigos y habitantes del sector se congregaron para darle el último adiós. Además, exigieron a las autoridades justicia inmediata y castigo para el responsable del hecho.

Autopsia confirma violencia extrema

El informe forense preliminar confirma que la víctima fue agredida sexualmente y que presentaba lesiones internas severas, provocadas por la introducción de un objeto. Estas heridas le causaron un desgarro intestinal, lo que derivó en una hemorragia interna y un paro cardíaco que le provocó la muerte.

El crimen ha sido catalogado como femicidio por la gravedad de los hechos. También por las circunstancias en que fue cometido. La Fiscalía Provincial del Cañar, en conjunto con la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED), continúa con la investigación. Buscan identificar al autor del ataque.

Familiares y comunidad exigen justicia

Durante la ceremonia fúnebre realizada este martes, los familiares de Luz América —conocida cariñosamente como “Teresita“— hicieron un llamado a las autoridades. Pidieron que el caso no quede impune. “Pedimos justicia para nuestra mamita, nuestra abuelita, nuestra amiga. Esto no puede volver a pasar”, expresó un ciudadano durante la despedida.

Vecinos del sector también acompañaron el cortejo y reiteraron su preocupación. Están preocupados por el incremento de la violencia en zonas rurales. Allí, la presencia policial es limitada y la población adulta mayor queda expuesta a situaciones de riesgo.

Investigación en curso ante atroz crimen en Déleg

Las autoridades locales han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar al presunto agresor. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero se continúan analizando los indicios recabados en la vivienda de la víctima y zonas aledañas.

Desde la Gobernación del Cañar, se informó que se tomarán medidas para mejorar el control territorial. Así, evaluarán restricciones temporales en el uso de espacios públicos. De esta manera, concentrarán recursos policiales en tareas de patrullaje preventivo.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han solicitado que se garantice una investigación exhaustiva, con perspectiva de género. Además, pidieron que se brinde acompañamiento psicológico y legal a los familiares de la víctima. (12)