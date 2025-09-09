COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Impacto

Dolor en Déleg: despiden a “Teresita”, la abuelita víctima de un crimen atroz

Déleg despidió este martes a Luz América Beltrán, de 83 años, víctima de un crimen brutal que ha conmocionado a toda la provincia del Cañar.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Autoridades investigan crimen de adulta mayor en Déleg mientras continúa clamor por justicia
Autoridades investigan crimen de adulta mayor en Déleg mientras continúa clamor por justicia
Autoridades investigan crimen de adulta mayor en Déleg mientras continúa clamor por justicia
Autoridades investigan crimen de adulta mayor en Déleg mientras continúa clamor por justicia

Redacción

Redacción ED.

Este martes, el cantón Déleg, en Cañar, despidió entre muestras de dolor e indignación a Luz América Beltrán, una adulta mayor de 83 años que fue encontrada sin vida en su domicilio tras ser víctima de una agresión física y sexual extrema. Familiares, amigos y habitantes del sector se congregaron para darle el último adiós. Además, exigieron a las autoridades justicia inmediata y castigo para el responsable del hecho.

Autopsia confirma violencia extrema

El informe forense preliminar confirma que la víctima fue agredida sexualmente y que presentaba lesiones internas severas, provocadas por la introducción de un objeto. Estas heridas le causaron un desgarro intestinal, lo que derivó en una hemorragia interna y un paro cardíaco que le provocó la muerte.

El crimen ha sido catalogado como femicidio por la gravedad de los hechos. También por las circunstancias en que fue cometido. La Fiscalía Provincial del Cañar, en conjunto con la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED), continúa con la investigación. Buscan identificar al autor del ataque.

Familiares y comunidad exigen justicia

Durante la ceremonia fúnebre realizada este martes, los familiares de Luz América —conocida cariñosamente como “Teresita“— hicieron un llamado a las autoridades. Pidieron que el caso no quede impune. “Pedimos justicia para nuestra mamita, nuestra abuelita, nuestra amiga. Esto no puede volver a pasar”, expresó un ciudadano durante la despedida.

Vecinos del sector también acompañaron el cortejo y reiteraron su preocupación. Están preocupados por el incremento de la violencia en zonas rurales. Allí, la presencia policial es limitada y la población adulta mayor queda expuesta a situaciones de riesgo.

Investigación en curso ante atroz crimen en Déleg

Las autoridades locales han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar al presunto agresor. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero se continúan analizando los indicios recabados en la vivienda de la víctima y zonas aledañas.

Desde la Gobernación del Cañar, se informó que se tomarán medidas para mejorar el control territorial. Así, evaluarán restricciones temporales en el uso de espacios públicos. De esta manera, concentrarán recursos policiales en tareas de patrullaje preventivo.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han solicitado que se garantice una investigación exhaustiva, con perspectiva de género. Además, pidieron que se brinde acompañamiento psicológico y legal a los familiares de la víctima. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO