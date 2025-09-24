Detenido con explosivos y maletas robadas: ¿Qué hay detrás del operativo en Santo Domingo?

Un operativo policial en Santo Domingo resultó en la detención de Franklin Josué M., quien poseía explosivos y maletas robadas provenientes del aeropuerto de Quito.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 7:00 a.m., la Policía Judicial ejecutó un operativo en el sector de Los Unificados, en Santo Domingo, donde detuvieron a Franklin Josué M., un ciudadano ecuatoriano que poseía explosivos de alto poder destructivo y maletas robadas provenientes del aeropuerto de Quito.

Operativo y detención

La acción policial se originó tras una alerta sobre el robo de maletas en la vía Quito, antes de ingresar a los límites de la subzona Santo Domingo. Estas maletas habían sido sustraídas en la carretera y provenían del aeropuerto de la ciudad capital.

Tras labores de investigación e inteligencia, los uniformados lograron ubicar el domicilio de Franklin Josué M., donde encontraron explosivos, una granada, fulminantes de detonación, documentos personales de las víctimas, varias maletas y una motocicleta presuntamente utilizada para actos delictivos, informó Beatriz Benavides, comandante de la Policía Nacional en Santo Domingo de los Tsáchilas. La evidencia sugiere que se trataba de una organización delictiva dedicada a este modus operandi.

Detalles de la detención

El ciudadano detenido responde a los nombres de Franklin Josué M., de nacionalidad ecuatoriana. Junto con los indicios encontrados, fue puesto a órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, velando por cada uno de los habitantes de la provincia.

Método de operación delictiva

Según las investigaciones, los delincuentes seguían los vehículos que salían del aeropuerto y sustraían las maletas cuando los conductores estacionaban o los interceptan en la carretera.

La comandante de la Policía Nacional mencionó que los delincuentes aprovechaban la confianza de los conductores. Estos suelen dejar las maletas en el balde de la camioneta. Por lo que los antisociales actúan rápidamente para sustraerlas. Se hizo un llamado a la ciudadanía para que preste atención y cuide la seguridad de sus bienes, especialmente cuando viajan en vehículos tipo camioneta.

Investigaciones adicionales

La Policía Nacional mantiene puestos fijos de control en el sector de Alluriquín, en el peaje Control 120, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, señaló Benavides.

Estos controles han ayudado en la detención de armas y otros elementos relacionados con actividades delictivas. En relación con los explosivos decomisados en este operativo, se investiga si tienen alguna conexión con eventos recientes en los que se ha utilizado explosivos para intimidar a víctimas de extorsiones.

Testimonio de la víctima

La víctima del robo de maletas, quien prefirió mantener su anonimato, relató que utilizó dispositivos AirTag en sus pertenencias para rastrear su ubicación. A través de esta tecnología, logró llegar hasta el domicilio de Franklin Josué M. en Santo Domingo.

Sin embargo, al recuperar sus maletas, solo encontró dos pequeñas vacías, mientras que cuatro pequeñas y dos grandes seguían desaparecidas. La víctima estimó la pérdida en aproximadamente 5.000 dólares, incluyendo ropa nueva y un lente de cámara valorado en 2.600 dólares (5).