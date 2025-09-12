Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta.

La alerta se activó en las primeras horas de la mañana del 12 de septiembre de 2025. Esto porque se reportó a la Policía que el conductor de un camión de carga sufrió el robo de su vehículo y su propio secuestro en la parroquia San Mateo. Inmediatamente, unidades especializadas de inteligencia desplegaron operativos en las rutas de salida y acceso a la zona, monitoreando posibles trayectorias de escape.

Ubicaron el camión

Los agentes localizaron el camión Chevrolet blanco, identificado por su marca y color distintivos, circulando en una ruta secundaria. Tras un cierre táctico del paso, interceptaron el vehículo y detuvieron a los cuatro ocupantes, presuntos autores del secuestro. Durante la intervención, se rescató al conductor, quien se encontraba retenido contra su voluntad, y se incautó un celular como evidencia preliminar.

Los detenidos, sin identificar públicamente para preservar la presunción de inocencia, fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta. Allí permanecerán hasta su audiencia por los delitos de secuestro y robo agravado.

La Policía Nacional confirmó que los sospechosos formarían parte de una banda dedicada a secuestros exprés. Esta es una modalidad en la que retienen brevemente a conductores de vehículos pesados para apoderarse de la mercancía transportada y vaciar sus cuentas bancarias mediante accesos digitales.

Operativo exitoso y compromiso policial

El éxito de la operación lo destacó la Policía en un comunicado. “Personal policial interrumpimos un secuestro, aprehendimos a cuatro sujetos quienes habrían sido los autores del presunto delito y liberamos a la víctima”.

Durante la detención por secuestro no se reportaron heridos. Las evidencias recolectadas, incluyendo el celular, serán analizadas por peritos forenses para corroborar la participación de los detenidos y rastrear conexiones con otros casos similares en la región.

Contexto de los secuestros exprés en Manabí