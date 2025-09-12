COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta

Un rápido operativo policial en Manta frustró un secuestro exprés, deteniendo a cuatro sospechosos y rescatando al conductor de un camión robado.
Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta.
Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta.
Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta.
Cuatro detenidos por secuestro exprés de conductor de camión en Manta.

Redacción

Redacción ED.

Cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Nacional por el presunto secuestro exprés del conductor de un camión Chevrolet blanco y el robo del vehículo. El incidente ocurrió la mañana del viernes 12 de septiembre de 2025, en la parroquia San Mateo de Manta. Testigos de lo ocurrido alertaron a la Policía y se resolvió mediante un operativo de inteligencia que permitió rescatar a la víctima y recuperar el camión en una vía de acceso.

La alerta se activó en las primeras horas de la mañana del 12 de septiembre de 2025. Esto porque se reportó a la Policía que el conductor de un camión de carga sufrió el robo de su vehículo y su propio secuestro en la parroquia San Mateo.  Inmediatamente, unidades especializadas de inteligencia desplegaron operativos en las rutas de salida y acceso a la zona, monitoreando posibles trayectorias de escape.

Ubicaron el camión

Los agentes localizaron el camión Chevrolet blanco, identificado por su marca y color distintivos, circulando en una ruta secundaria. Tras un cierre táctico del paso, interceptaron el vehículo y detuvieron a los cuatro ocupantes, presuntos autores del secuestro. Durante la intervención, se rescató al conductor, quien se encontraba retenido contra su voluntad, y se incautó un celular como evidencia preliminar.

Los detenidos, sin identificar públicamente para preservar la presunción de inocencia, fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta. Allí permanecerán hasta su audiencia por los delitos de secuestro y robo agravado.

La Policía Nacional confirmó que los sospechosos formarían parte de una banda dedicada a secuestros exprés. Esta es una modalidad en la que retienen brevemente a conductores de vehículos pesados para apoderarse de la mercancía transportada y vaciar sus cuentas bancarias mediante accesos digitales.

Operativo exitoso y compromiso policial

El éxito de la operación lo destacó la Policía en un comunicado. “Personal policial interrumpimos un secuestro, aprehendimos a cuatro sujetos quienes habrían sido los autores del presunto delito y liberamos a la víctima”.

Durante la detención por secuestro no se reportaron heridos. Las evidencias recolectadas, incluyendo el celular, serán analizadas por peritos forenses para corroborar la participación de los detenidos y rastrear conexiones con otros casos similares en la región.

Contexto de los secuestros exprés en Manabí

Los secuestros exprés representan una amenaza persistente en la provincia de Manabí, donde esta modalidad delictiva ha mostrado un incremento del 20% en los últimos meses, según reportes policiales recientes

 Generalmente, estos crímenes ocurren en carreteras poco transitadas, como las vías de acceso a parroquias rurales como San Mateo, facilitando la retención breve de víctimas para fines económicos rápidos. Datos de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) indican que, a nivel nacional, Manabí figura entre las provincias con mayor incidencia de secuestros, junto a Guayas y Los Ríos. 

Casos de robos con secuestros

Históricamente, esta forma de delito data de varios años en la zona, evolucionando de robos simples a operaciones coordinadas que explotan la logística de transportistas.

El crecimiento de los casos de secuestro están ligados a la violencia criminal que se registra en la costa ecuatoriana.  La recuperación del camión Chevrolet y el rescate oportuno evitan pérdidas económicas mayores, estimadas en miles de dólares por carga robada en casos similares. (27)

