Condenan a 21 años a abuelo en Quito por prostitución forzada de su nieto menor de edad.

La Fiscalía logró una sentencia condenatoria contra Pedro Oswaldo M. C., un abuelo que explotó sexualmente a su nieto de 12 años entre junio y noviembre de 2016. El hombre, aprovechando la vulnerabilidad del menor, que padece retraso mental leve, lo ofreció a su amigo Wilson H., por sumas irrisorias de 2 a 3 dólares en múltiples agresiones, ocurridas en el domicilio familiar y en una licorería en el sur de la ciudad.

La sentencia, dictada el 3 de octubre de 2025, impone 21 años y cuatro meses de privación de libertad para el abuelo. Además, de una multa de 300 salarios básicos y tratamiento psicológico para la víctima, mientras las autoridades buscan a Wilson H., aún prófugo.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien detectó cambios en su comportamiento, como retraimiento y estrés, lo que llevó a descubrir los abusos.

Audiencia de juzgamiento

La Fiscalía demostró en la audiencia de juzgamiento que el abuelo manipuló al adolescente, generándole culpa y amenazándolo con prisión si hablaba, un mecanismo que mantuvo el delito en secreto durante meses. El caso, calificado como prostitución forzada, refleja la crudeza de la explotación infantil en entornos familiares, agravada por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

La primera agresión ocurrió en junio de 2016, cuando Pedro Oswaldo M. C., convaleciente tras un accidente de tránsito, residía en la casa de su hija en Quito. Aprovechando un momento a solas con su nieto, permitió que Wilson H., abusara sexualmente del menor mientras él observaba y, posteriormente, participaba.

Se repitió el delito

El delito se repitió en noviembre de 2016 en una licorería ubicada en la avenida Napo, en el sur de la ciudad. Según la Fiscalía, ambos adultos trasladaban al menor a una discoteca, donde lo ofrecían a terceros por sumas mínimas, explotando su condición de discapacidad.

En la audiencia, un perito médico legista presentó un examen proctológico que confirmó huellas físicas del abuso, consolidando la evidencia material. Por su parte, el perito psicólogo describió el impacto emocional en el adolescente, diagnosticado con estrés postraumático, evasión de la realidad y alteraciones conductuales.

Manipularon al menor

El abuelo manipuló al menor repitiéndole que, si hablaba, sería encarcelado, lo que generó un profundo sentimiento de culpa y silencio prolongado. La madre, al notar los cambios en su hijo, confrontó la situación y presentó la denuncia, desencadenando la investigación. La sentencia incluye medidas reparatorias, como acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico para la víctima, además de la multa económica.

Wilson H., cómplice señalado, permanece bajo búsqueda activa, con una orden de captura emitida por las autoridades judiciales.

