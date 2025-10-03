En cinco días asesinaron a 16 personas en ola de violencia que vive Manta

En Manta, Ecuador, asesinaron a 16 personas en ataques armados selectivos entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025. Los asesinatos ocurrieron principalmente en barrios de la parroquia Eloy Alfaro y zonas aledañas. Las víctimas incluyen personas con y sin antecedentes penales y posibles vinculados a actividades delictivas, aunque las autoridades mantienen la presunción de inocencia.
Estos hechos ocurrieron en un contexto de rivalidades entre grupos como Los Choneros y Los Lobos, impulsadas por el control del narcotráfico en la costa ecuatoriana, según informes policiales. La Policía Nacional investiga los casos sin revelar detalles que comprometan la privacidad o las indagaciones en curso.
Los ataques criminales
Los ataques se caracterizaron por la ejecución precisa de sicarios en motocicletas o disfrazados de agentes, un patrón recurrente en la región. El lunes 29, tres homicidios matutinos en los barrios 15 de Abril, Amazonas y Jipijapa dejaron víctimas como Jesús Coronel Vilela, de 31 años, Ángel Ramón Mendoza Vélez, de 51, y David Alejandro Holguín Zambrano, de 21.
Por la noche, en un velorio en la parroquia Los Esteros, Michael Fernando Cabrera Intriago, de 30, y Eliécer Atahualpa Intriago Cevallos, de 46 —tío y sobrino—, fueron ultimados.
Asesinatos subsiguientes y patrón criminal
El martes 30 de septiembre, en el barrio Primero de Enero, tres hombres —Jorge Andrés García Peralta, de 29 años, Miguel Ángel Intriago Mieles, de 40, y Luis Alexander Lucas Calderón, de 24— conversaban cuando dos sujetos en moto los acribillaron.
Este incidente subraya la vulnerabilidad de espacios públicos en Manta, aunque últimamente los sicarios también irrumpen en espacios privados. En ocasiones para conseguir este objetivo se disfrazan de policías.
El inicio del nuevo mes, miércoles 1 de octubre, lo marcó una balacera. Una fiesta de cumpleaños en el barrio 15 de Abril se tornó trágica: Cristhian Marcelo Laz López fue asesinado y el ataque dejó dos heridos. La Policía confirmó que el ataque estaba dirigido. Sin embargo, no se estableció la causa del asesinato.
Al amanecer iniciaron los asesinatos
El jueves 2 de octubre marcó el pico de violencia, con cuatro muertes adicionales. Antes que amanezca, en el barrio Circunvalación, sicarios disfrazados de policías fingieron un allanamiento y mataron a la pareja Saida Romina Carbo González, de 32 años, y John Josué Cedeño Macías, de 31, hiriendo a un joven de 18.