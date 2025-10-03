En cinco días asesinaron a 16 personas en ola de violencia que vive Manta

En Manta, Ecuador, asesinaron a 16 personas en ataques armados selectivos entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025. Los asesinatos ocurrieron principalmente en barrios de la parroquia Eloy Alfaro y zonas aledañas. Las víctimas incluyen personas con y sin antecedentes penales y posibles vinculados a actividades delictivas, aunque las autoridades mantienen la presunción de inocencia.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de rivalidades entre grupos como Los Choneros y Los Lobos, impulsadas por el control del narcotráfico en la costa ecuatoriana, según informes policiales. La Policía Nacional investiga los casos sin revelar detalles que comprometan la privacidad o las indagaciones en curso.

Los ataques criminales

Los ataques se caracterizaron por la ejecución precisa de sicarios en motocicletas o disfrazados de agentes, un patrón recurrente en la región. El lunes 29, tres homicidios matutinos en los barrios 15 de Abril, Amazonas y Jipijapa dejaron víctimas como Jesús Coronel Vilela, de 31 años, Ángel Ramón Mendoza Vélez, de 51, y David Alejandro Holguín Zambrano, de 21.

Por la noche, en un velorio en la parroquia Los Esteros, Michael Fernando Cabrera Intriago, de 30, y Eliécer Atahualpa Intriago Cevallos, de 46 —tío y sobrino—, fueron ultimados. El modus operandi evidenció una planificación meticulosa, con disparos direccionados a las víctimas de asesinatos. En las escenas criminales, la Policía recolectó casquillos de bala que los peritos analizan con el objetivo de establecer si guardan relación entre los asesinatos. Por estos crímenes, no se reportaron capturas inmediatas, pero las autoridades reforzaron patrullajes en zonas vulnerables. Asesinatos subsiguientes y patrón criminal

El martes 30 de septiembre, en el barrio Primero de Enero, tres hombres —Jorge Andrés García Peralta, de 29 años, Miguel Ángel Intriago Mieles, de 40, y Luis Alexander Lucas Calderón, de 24— conversaban cuando dos sujetos en moto los acribillaron.

Este incidente subraya la vulnerabilidad de espacios públicos en Manta, aunque últimamente los sicarios también irrumpen en espacios privados. En ocasiones para conseguir este objetivo se disfrazan de policías.

El inicio del nuevo mes, miércoles 1 de octubre, lo marcó una balacera. Una fiesta de cumpleaños en el barrio 15 de Abril se tornó trágica: Cristhian Marcelo Laz López fue asesinado y el ataque dejó dos heridos. La Policía confirmó que el ataque estaba dirigido. Sin embargo, no se estableció la causa del asesinato.

Al amanecer iniciaron los asesinatos

El jueves 2 de octubre marcó el pico de violencia, con cuatro muertes adicionales. Antes que amanezca, en el barrio Circunvalación, sicarios disfrazados de policías fingieron un allanamiento y mataron a la pareja Saida Romina Carbo González, de 32 años, y John Josué Cedeño Macías, de 31, hiriendo a un joven de 18.

A las 09:40, en la calle 323 y avenida 215 del barrio Amazonas, Blagener Roldán Mendoza y Juan Parrales Muñoz fueron ejecutados por dos sicarios en una moto. Por la tarde, en el barrio 8 de Enero, cerca de Nuevo Tarqui, Rubén Valle Delgado falleció baleado, en cuyo ataque hubo dos heridos leves. Los asesinatos del jueves finalizaron por la noche, en El Paraíso, donde asesinaron a Gabriel Marcelo Moreira Delgado.

La tarde del viernes 3 de agosto cerca de la urbanización Manta 2000, en la vía a San Mateo, se registró el último atentado de esta semana. Joshue Desiderio Morante Crespo, fue aseinado dentro de un vehículo. En el ataque otro hombre resultó herido de balas.

Estadísticas criminales