COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Accidente

Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo – Quito

Un accidente con heridos en la vía a Quito, kilómetro 5,5, dejó dos personas afectadas tras el choque entre un tanquero de agua y una camioneta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo - Quito
Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo - Quito
Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo - Quito
Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo - Quito

Redacción

Redacción ED.

La mañana de este jueves 18 de septiembre, un accidente con heridos se registró en la vía a Quito, a la altura del kilómetro 5,5 de Santo Domingo, cuando un tanquero de agua impactó contra una camioneta doble cabina.

Accidente en la vía a Quito

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en un tramo altamente transitado por vehículos pesados. Según información preliminar, la camioneta sufrió grandes daños tras el impacto.

Las dos personas que viajaban en la camioneta resultaron heridas. Paramédicos acudieron de inmediato y trasladaron a las víctimas a casas de salud cercanas para recibir atención médica.

El conductor del tanquero no se localizó en el lugar del choque. Su paradero generó interrogantes entre los agentes de tránsito y los familiares de los heridos.

Incertidumbre y dolor en el sitio

Familiares de las víctimas llegaron al lugar poco después del accidente. Testigos describieron momentos de angustia y desesperación al ver la camioneta prácticamente destrozada.

“Fue un impacto muy fuerte. Pensamos lo peor, pero por suerte los ocupantes estaban con vida”, comentó un ciudadano que observó el rescate de los heridos.

Los vehículos involucrados fueron trasladados con el uso de grúas para continuar con el procedimiento correspondiente. Las autoridades esperan establecer responsabilidades tras la investigación técnica.

Accidente con heridos genera alerta

El accidente con heridos en Santo Domingo reavivó el debate sobre la seguridad en las carreteras de la provincia. La vía a Quito es considerada una de las más peligrosas del país debido al flujo constante de transporte pesado y la alta velocidad de algunos conductores.

Llamado de las autoridades

Agentes de tránsito presentes en el lugar recordaron a la ciudadanía la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la precaución en todo momento. La investigación continúa para determinar si la colisión fue producto de fallas mecánicas, exceso de velocidad o imprudencia al volante.

Contexto de seguridad vial

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años.

En Ecuador, en lo que va de 2025, se contabilizan miles de accidentes de tránsito. Expertos recomiendan reforzar los controles de tránsito, promover campañas de educación vial y mejorar la señalización en carreteras para reducir los índices de siniestros (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete días sin rastro de la embarcación “Bendición de Dios” tripulada por dos hermanos

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete días sin rastro de la embarcación “Bendición de Dios” tripulada por dos hermanos

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siete días sin rastro de la embarcación “Bendición de Dios” tripulada por dos hermanos

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO