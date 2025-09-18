Choque entre tanquero y camioneta deja heridos en la vía Santo Domingo – Quito

La mañana de este jueves 18 de septiembre, un accidente con heridos se registró en la vía a Quito, a la altura del kilómetro 5,5 de Santo Domingo, cuando un tanquero de agua impactó contra una camioneta doble cabina.

Accidente en la vía a Quito

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en un tramo altamente transitado por vehículos pesados. Según información preliminar, la camioneta sufrió grandes daños tras el impacto.

Las dos personas que viajaban en la camioneta resultaron heridas. Paramédicos acudieron de inmediato y trasladaron a las víctimas a casas de salud cercanas para recibir atención médica.

El conductor del tanquero no se localizó en el lugar del choque. Su paradero generó interrogantes entre los agentes de tránsito y los familiares de los heridos.

Incertidumbre y dolor en el sitio

Familiares de las víctimas llegaron al lugar poco después del accidente. Testigos describieron momentos de angustia y desesperación al ver la camioneta prácticamente destrozada.

“Fue un impacto muy fuerte. Pensamos lo peor, pero por suerte los ocupantes estaban con vida”, comentó un ciudadano que observó el rescate de los heridos.

Los vehículos involucrados fueron trasladados con el uso de grúas para continuar con el procedimiento correspondiente. Las autoridades esperan establecer responsabilidades tras la investigación técnica.

Accidente con heridos genera alerta

El accidente con heridos en Santo Domingo reavivó el debate sobre la seguridad en las carreteras de la provincia. La vía a Quito es considerada una de las más peligrosas del país debido al flujo constante de transporte pesado y la alta velocidad de algunos conductores.

Llamado de las autoridades

Agentes de tránsito presentes en el lugar recordaron a la ciudadanía la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la precaución en todo momento. La investigación continúa para determinar si la colisión fue producto de fallas mecánicas, exceso de velocidad o imprudencia al volante.

Contexto de seguridad vial

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años.

En Ecuador, en lo que va de 2025, se contabilizan miles de accidentes de tránsito. Expertos recomiendan reforzar los controles de tránsito, promover campañas de educación vial y mejorar la señalización en carreteras para reducir los índices de siniestros (31).