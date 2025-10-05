Barbero muere en Manta tras 16 días hospitalizado por ataque armado

Carlos Alberto Flores Mera, de 32 años, falleció el sábado 4 de octubre en el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, tras resultar herido en un ataque armado ocurrido el 18 de septiembre en el barrio Jocay.

Los hechos de la noche del ataque

El atentado ocurrió la noche del 18 de septiembre en las calles J10 y J13 del barrio Jocay. Testigos escucharon al menos 15 detonaciones, lo que generó pánico en la zona. En ese momento, el barbero resultó gravemente herido y una mujer también recibió impactos de bala.

Flores fue trasladado de inmediato en una camioneta policial hasta el hospital Rodríguez Zambrano. Allí permaneció en estado crítico durante 16 días, hasta que los médicos confirmaron su deceso el sábado 4 de octubre. Posteriormente, su cuerpo fue llevado al centro forense de la ciudad para las diligencias legales correspondientes.

Antecedentes familiares y hechos previos en la zona

La víctima tenía un antecedente cercano de violencia. En mayo pasado, su hermano fue asesinado en circunstancias similares. Además, el barrio Jocay ya había sido escenario de ataques dirigidos a personas vinculadas al oficio de la barbería.

El 9 de mayo, Jean Carlos Vélez Holguín, conocido como “Marciano”, murió a las afueras de su barbería. Apenas un día después, el 10 de mayo, Steven Flores perdió la vida en otro ataque armado en las calles J10 y J15, también en Jocay. Estos hechos mantienen en alerta a los moradores del sector.

Cifras de violencia en el distrito Manta

Con esta nueva víctima, Manta acumula 402 muertes violentas en lo que va de 2025, de acuerdo con registros de seguridad. La ciudad se mantiene entre los distritos con más altos índices de criminalidad en la provincia de Manabí.

Las autoridades policiales informaron que mantienen operativos en sectores considerados críticos, como Jocay, con el fin de reducir los hechos violentos y recuperar la tranquilidad en los barrios afectados.

Violencia armada en Manta

La escalada de ataques en Manta ha tenido como blanco a diferentes sectores, con un patrón que involucra asesinatos selectivos en la vía pública. Los moradores de Jocay han expresado su preocupación ante la repetición de hechos violentos en las mismas calles del barrio.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han señalado que las investigaciones buscan identificar a los responsables de los recientes crímenes. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta la incertidumbre de vivir en un distrito donde la cifra de muertes violentas sigue en aumento. (30)