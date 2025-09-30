Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Un agente de tránsito municipal de Santo Domingo resultó herido la tarde del 29 de septiembre, cuando varios hombres armados intentaron secuestrarlo en plena vía pública.

El intento de secuestro

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17h15, tras una capacitación, cuando llegaba a su domicilio. Según los primeros reportes, el servidor público fue interceptado por un vehículo tipo Jeep rojo. Desde el automotor descendieron varios individuos que lo obligaron a subir por la fuerza.

Durante el forcejeo, el agente logró arrebatar un arma de fuego a uno de los agresores y disparó en repetidas ocasiones. Esa reacción le permitió escapar del vehículo y correr en dirección al redondel de la 20 de Octubre, donde se refugió momentáneamente en otro automóvil particular.

Posteriormente, un conductor lo trasladó a una casa de salud. Allí, el médico de turno informó que el agente presentaba cuatro impactos de proyectil en las piernas. Su condición se catalogó como estable.

Estado de salud del agente de tránsito

El herido fue identificado como David José L. G., agente de tránsito municipal. Permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento especializado en las extremidades inferiores. Las autoridades confirmaron que sus heridas habrían sido causadas por un arma de fuego, posiblemente traumática. Familiares y compañeros acudieron al hospital para acompañarlo y expresar su respaldo en medio de la difícil situación.

Policía investiga el ataque

La Policía Nacional desplegó a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y a la Policía Judicial para esclarecer los hechos. Entre las primeras diligencias constan la recolección de evidencias balísticas, el levantamiento de versiones de testigos y la búsqueda del vehículo utilizado en el ataque.

Los agresores habrían huido por la avenida Quevedo a gran velocidad tras abandonar al servidor público herido. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles móviles. Sin embargo, la investigación busca identificar a los responsables y establecer si el ataque está relacionado con represalias o con la labor institucional.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Este caso ocurre en un escenario de creciente violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los funcionarios municipales, incluidos agentes de tránsito, han sido cada vez más vulnerables a amenazas y ataques en la región. Casos similares en Guayaquil y Esmeraldas han alertado sobre el riesgo al que se enfrentan servidores públicos en medio del auge del crimen organizado.

Hace aproximadamente un mes ocurrió un ataque similar. Dos agentes de tránsito resultaron secuestrados pero luego se los encontró sanos y salvos, los delincuentes los abandonaron en la vía a Puerto Limón (31).